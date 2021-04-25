الأخضر السعودي يسعى لتجاوز كوابيسه في الأولمبياد

ينتظر المنتخب السعودي الأولمبي مواجهات تاريخية بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2021، حيث أوقعت القرعة الخضر في المجموعة الرابعة القوية إلى جانب منتخبات البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

ويستهل منتخب الخضر مشواره في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2021"، بمواجهة المنتخب الإيفواري يوم 22 من شهر يوليو 2021، على أرضية ملعب "يوكوهاما".

ويحتضن ملعب "يوكوهاما" مواجهة تاريخية للخضر أمام المنتخب الألماني ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورة الألعاب الأولمبية، يوم 25 يوليو 2021.

ويختتم ممثل العرب الثاني بعد منتخب مصر، مبارياته في المجموعة الرابعة بخوض لقاء قوي وصعب أمام حامل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 المنتخب البرازيلي يوم 28 يوليو 2021 على ميدان ملعب "ساتياما 2002".

التاريخ عقدة السعوديين في الأولمبياد

ويسعى المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة مدربه سعد الشهري لتجاوز ذكريات الخضر السيئة في تاريخ مشاركاته الثلاثة في دورات الألعاب الأولمبية، من خلال تحقيق الفوز الأول للأخضر في أولمبياد طوكيو 2021.

وشارك المنتخب السعودي الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية من قبل في 3 مناسبات، حيث كانت أخر مشاركات الخضر في دورة الألعاب الأولمبية عام 1996، أي أن الأخضر عاد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو 2021 بعد غياب دام 25 عام.

الظهور الأول للمنتخب السعودي كان في دورة الألعاب الأولمبية نسخة "لوس أنجلوس 1984"، حيث تواجد الأخضر حينها في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات البرازيل، ألمانيا الغربية والمغرب.

واستهل الأخضر أولى مشاركاته التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 1984"، بمواجهة المنتخب البرازيلي الذي تغلب بثلاثية مقابل هدف وحيد سجله ماجد عبد الله لصالح الأخضر السعودي.

وتلقى المنتخب السعودي خسارة جديدة في ثاني مبارياته بالمجموعة أمام المنتخب المغربي بهدف نظيف، بينما اكتسح المنتخب الألماني السعوديين بسداسية نظيفة كتبت خروج المنتخب العربي من البطولة.

وظهر المنتخب السعودي في أخر مشاركاته في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا نسخة 1996 بمظهر مخيب لآمال جماهير الأخضر، حيث وقع المنتخب في مجموعة قوية ضمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وأستراليا.

وتلقى المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية بهدف نظيف أمام المنتخب الإسباني، بينما تغلب منتخب أستراليا في الجولة الثانية على الأخضر بهدفين مقابل هدف سجله محمد الخليوي، وبالنتيجة ذاتها خسر السعوديين ثالث الجولات أمام فرنسا حيث سجل فؤاد أنور الهدف السعودي الوحيد، ليودع الفريق نهائيات دورة الألعاب الأولمبية أتلانتا نسخة 1996 لكرة القدم آنذاك.

كيف يتخطى المنتخب السعودي كوابيس دورة الألعاب الأولمبية؟

ويبحث موقع "دوت الخليج" كيفية تخطي المنتخب السعودي ذكرياته السيئة بتاريخ مشاركاته في دورة الألعاب الأولمبية والظهور بشكل مشرف للكرة العربية في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو 2021.

ويقول جاسم الحربي أحد نجوم المنتخب السعودي الأولمبي ممن شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 1984" في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "المجموعة بوجود البرازيل وألمانيا وساحل العاج تعتبر صعبة جدا ولكن ليس مستحيل والتأهل للدور التالي يحتاج إلى عمل كبير ومعسكر لا يقل عن 40 يوم لتكون درجة الانسجام والتوازن في الأداء بشقيه الدفاعي والهجومي وتقليص المساحات بين جميع الخطوط".

ويكمل المحلل الرياضي البارز في المملكة العربية السعودية: "المنتخب السعودي يحتاج لوقت لتطبيق طريقة اللعب التي تتواكب مع إمكانات اللاعبين ورسم استراتيجية للحد من قوة المنتخبات المذكورة".

وبشأن تفادي الذكريات السيئة يوضح الحربي: "تاريخ مشاركاتنا كان شرفي فقط دون تسجيل حضور ملفت، وأعتقد الحل الأمثل هو التنظيم العالي الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة مع الأخذ في الاعتبار الارتداد السريع إلى منطقة الثلث الأوسط بسرعة كبيرة حتى لا يكون عبئا على الدفاع وسد الثغرات أمام قوة الفرق الأخرى".

ويتم نجم المنتخب السعودي الأسبق تصريحاته موضحا توقعاته لمشوار المنتخب الأخضر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو 2021 وإمكانية التأهل لدور الثمانية: "أتمنى لكن لا اتوقع بلوغ دور الثمانية، المنتخبات الأخرى لها خبرات وباع كبير في المشاركات ونحن تنقصنا الخبرة".