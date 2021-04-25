السودان: الفرق القانونية مستعدة لمقاضاة إثيوبيا بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز عربية"، قال عباس "نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى". وأوضح وزير الرى السودانى "سنقوم بزيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة".

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