الشرطة الإسرائيلية تزيل الحواجز من ساحة باب العامود

جدة - نرمين السيد - وأشارت القناة إلى أنه تم فتح درجات باب العامود وإزالة الحواجز الحديدية، فيما رفع الشبان الفلسطينيون بالمنطقة أصواتهم بالهتاف للأقصى والقدس "هى هى .. القدس عربية".

وتصاعدت التوترات بعد الأحداث التى وقعت فى الأيام الأخيرة بين يهود وفلسطينيين فى القدس الشرقية، واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية مساء الجمعة عند خروج المصلين من حرم المسجد الأقصى.

وسجلت مواجهات مماثلة فى مناطق أخرى من القدس الشرقية وفى معبر قلنديا الرابط بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وفى بيت لحم، وأجرت الشرطة الإسرائيلية عدة عمليات توقيف.