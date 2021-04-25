بايدن: مصممون على مساعدة الهند فى التصدى لوباء كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب بايدن فى تغريدة عبر "تويتر": "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعانى ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدتها فى وقت الحاجة".

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