قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان يعلن بدء الانسحاب وتسليم القواعد

جدة - نرمين السيد - أعلن قائد القوات الأجنبية فى أفغانستان الجنرال الأمريكى سكوت ميلر، اليوم الأحد، بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن، بإنهاء أطول حرب أمريكية استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة فى أفغانستان لم تعد من الأولويات الأمريكية. وفى وقت سابق من الشهر الجارى قال بايدن إنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادى عشر من سبتمبر الذى يوافق الذكرى العشرين لهجمات المتشددين على مركز التجارة العالمى ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التى كانت السبب فى بدء الحرب الأفغانية. وصرح ميلر بأن القوات الأجنبية ستظل تمتلك "الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب وستدعم قوات الأمن الأفغانية". ويقود ميلر منذ عام 2018 القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسى فى أفغانستان فى حربها مع طالبان والجماعات الإسلامية المتشددة الأخرى.

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