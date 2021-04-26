عبدالله بن زايد: نؤكد دعمنا ومساندتنا للهند في مواجهة كورونا

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ثقته في قدرة الهند على تجاوز المرحلة الاستثنائية التي تعيشها حاليا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مجددا دعم الإمارات الكامل ومساندتها لها لتجاوز الظروف الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي عن تضامن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بشكل كامل مع الهند في هذه الظروف الصعبة ومساندتها الحكومة الهندية في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل احتواء تداعيات الجائحة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص الإمارات على توفير كافة الإمكانيات للوقوف مع الهند لتجاوز هذه الفترة الصعبة.

وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد بخالص التعازي في ضحايا الجائحة معربا عن تمنياته للشعب الهندي الصحة والعافية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين الصديقين مجددا تضامن دولة الإمارات التام مع الهند في هذه المرحلة والثقة في قدرتها على تجاوزها.

كما أكد وزير الخارجية الإماراتي أن العمل الدولي الجماعي والتضامن العالمي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز آثار هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.