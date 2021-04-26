الإمارات تؤكد على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - أعربت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التى شهدتها القدس الشرقية المحتلة والتى قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، رفضها الدائم وإدانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التى تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. ودعت الوزارة، السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية فى خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التى تؤدى إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان. كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة، والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

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