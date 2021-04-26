ليبيا: الاتفاق على إعادة الرحلات الجوية مع إيطاليا قريبا

وأشارت السفارة، وفقًا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأحد، إلى أنه من ضمن النقاط الإيجابية لزيارة المنقوش، التى استغرقت يومين، مناقشة ملف الهجرة ومراقبة الحدود، وإعادة عمل القنصليات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على افتتاح القنصلية الإيطالية فى بنغازى، وافتتاح قنصلية فخرية فى مدينة سبها، لتسهيل إجراءات التأشيرة.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على مباشرة تنفيذ الطريق الساحلى من مساعد حتى رأس جدير، والتأكيد على سرعة تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين.
وبحسب السفارة، فإن المنقوش اجتمعت مع عدد من الوزراء الإيطاليين، منهم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والتجارة والتنمية، ومع لجنة شؤون الخارجية فى البرلمان، حيث ناقشت ملفات التدريب والهجرة غير القانونية ومراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل، كما أن هناك تجاوبا من قبل الطرف الإيطالى بخصوص تفعيل اتفاقية تبادل الرخص والجمارك والتجارة المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون المشترك فى مجال الآثار والسياحة.
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