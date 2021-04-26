سامسونج جالكسي نوت 10: Samsung تطرح تحديث One UI 3.1، وكيفية تثبيته

سامسونج جالكسي نوت 10 – قبل أيام قليلة، أعلنت شركة Samsung عن وصول تحديث One UI 3.1 على العديد من الهواتف الذكية في كتالوجها ، بما في ذلك جالكسي إس 20 و نوت 20 و Z Fold 2 و Z Flip و نوت 10، يجلب هذا التحديث العديد من البرامج الجديدة. محفوظة حتى الآن لـ جالكسي إس 20 و إس 21 + و إس21 الترا، أحدث الهواتف الذكية المتطورة للعلامة التجارية.

نكتشف على وجه الخصوص وظيفة Single Take2 التي تسمح بتسجيل العديد من الصور ومقاطع الفيديو بتأثير بصري مختلف بنقرة واحدة، وأداة ذكية لتحرير الصور، وضبط تلقائي للصورة محسّن عن طريق اللمس، ووحدة تحكم في التعريض التلقائي، وميزة “Multi Mic Recording” و مشاركة خاصة، وهو خيار لتسهيل التحكم في الملفات المشتركة مع هاتفك الذكي.

كيفية تثبيت تحديث One UI 3.1 في سامسونج جالكسي نوت 10 ؟

ووفاءً بوعودها، أطلقت شركة سامسونج طرح تحديث One UI 3.1، استنادًا إلى اندرويد 11، على سامسونج جالكسي نوت 10 و نوت 10+ و نوت 10 لايت في ألمانيا، مما لا يثير الدهشة، أن التحديث يتضمن تصحيح أمان اندرويد، سيتم النشر على دفعات متتالية اعتمادًا على بلد إقامتك، يمكنك الانتظار لفترة أطول أو أقصر لتلقي البرنامج الثابت، وللتحقق مما إذا كان التحديث متاحًا بالفعل على جالكسي نوت 10 أو نوت 10+ أو نوت 10 لايت، ندعوك لاتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى قائمة الإعدادات

انقر فوق حول الجهاز

الآن حدد تحديث البرنامج

إذا كان ذلك متاحًا، فاختر بدء التحديث واتبع الإرشادات المقدمة في الملاحظة 10 الخاصة بك.

التحديث سوف يشمل قريبا كل الدول العربية

سيتم دفع التحديث قريبًا على الهواتف الذكية المباعة في السوق العربية في الوقت نفسه، تطرح سامسونغ تحديث One UI 3.1 على جالاكسي فولد، وهو أول هاتف ذكي لها بشاشة قابلة للطي من قبل شركة Samsung .