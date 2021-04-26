سامسونج جالكسي نوت 10: Samsung تطرح تحديث One UI 3.1، وكيفية تثبيته

سامسونج جالكسي نوت 10 – قبل أيام قليلة، أعلنت شركة Samsung عن وصول تحديث One UI 3.1 على العديد من الهواتف الذكية في كتالوجها ، بما في ذلك جالكسي إس 20 و نوت 20 و Z Fold 2 و Z Flip و نوت 10، يجلب هذا التحديث العديد من البرامج الجديدة. محفوظة حتى الآن لـ جالكسي إس 20 و إس 21 + و إس21 الترا، أحدث الهواتف الذكية المتطورة للعلامة التجارية.
نكتشف على وجه الخصوص وظيفة Single Take2 التي تسمح بتسجيل العديد من الصور ومقاطع الفيديو بتأثير بصري مختلف بنقرة واحدة، وأداة ذكية لتحرير الصور، وضبط تلقائي للصورة محسّن عن طريق اللمس، ووحدة تحكم في التعريض التلقائي، وميزة “Multi Mic Recording” و مشاركة خاصة، وهو خيار لتسهيل التحكم في الملفات المشتركة مع هاتفك الذكي.كيفية تثبيت تحديث One UI 3.1 في سامسونج جالكسي نوت 10 ؟
ووفاءً بوعودها، أطلقت شركة سامسونج طرح تحديث One UI 3.1، استنادًا إلى اندرويد 11، على سامسونج جالكسي نوت 10 و نوت 10+ و نوت 10 لايت في ألمانيا، مما لا يثير الدهشة، أن التحديث يتضمن تصحيح أمان اندرويد، سيتم النشر على دفعات متتالية اعتمادًا على بلد إقامتك، يمكنك الانتظار لفترة أطول أو أقصر لتلقي البرنامج الثابت، وللتحقق مما إذا كان التحديث متاحًا بالفعل على جالكسي نوت 10 أو نوت 10+ أو نوت 10 لايت، ندعوك لاتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى قائمة الإعدادات
- انقر فوق حول الجهاز
- الآن حدد تحديث البرنامج
- إذا كان ذلك متاحًا، فاختر بدء التحديث واتبع الإرشادات المقدمة في الملاحظة 10 الخاصة بك.
سيتم دفع التحديث قريبًا على الهواتف الذكية المباعة في السوق العربية في الوقت نفسه، تطرح سامسونغ تحديث One UI 3.1 على جالاكسي فولد، وهو أول هاتف ذكي لها بشاشة قابلة للطي من قبل شركة Samsung .
الوسوم
سامسونج جالكسي نوت 10 – قبل أيام قليلة، أعلنت شركة Samsung عن وصول تحديث One UI 3.1 على العديد من الهواتف الذكية في كتالوجها ، بما في ذلك جالكسي إس 20 و نوت 20 و Z Fold 2 و Z Flip و نوت 10، يجلب هذا التحديث العديد من البرامج الجديدة. محفوظة حتى الآن لـ جالكسي إس 20 و إس 21 + و إس21 الترا، أحدث الهواتف الذكية المتطورة للعلامة التجارية.
نكتشف على وجه الخصوص وظيفة Single Take2 التي تسمح بتسجيل العديد من الصور ومقاطع الفيديو بتأثير بصري مختلف بنقرة واحدة، وأداة ذكية لتحرير الصور، وضبط تلقائي للصورة محسّن عن طريق اللمس، ووحدة تحكم في التعريض التلقائي، وميزة “Multi Mic Recording” و مشاركة خاصة، وهو خيار لتسهيل التحكم في الملفات المشتركة مع هاتفك الذكي.كيفية تثبيت تحديث One UI 3.1 في سامسونج جالكسي نوت 10 ؟
ووفاءً بوعودها، أطلقت شركة سامسونج طرح تحديث One UI 3.1، استنادًا إلى اندرويد 11، على سامسونج جالكسي نوت 10 و نوت 10+ و نوت 10 لايت في ألمانيا، مما لا يثير الدهشة، أن التحديث يتضمن تصحيح أمان اندرويد، سيتم النشر على دفعات متتالية اعتمادًا على بلد إقامتك، يمكنك الانتظار لفترة أطول أو أقصر لتلقي البرنامج الثابت، وللتحقق مما إذا كان التحديث متاحًا بالفعل على جالكسي نوت 10 أو نوت 10+ أو نوت 10 لايت، ندعوك لاتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى قائمة الإعدادات
- انقر فوق حول الجهاز
- الآن حدد تحديث البرنامج
- إذا كان ذلك متاحًا، فاختر بدء التحديث واتبع الإرشادات المقدمة في الملاحظة 10 الخاصة بك.
سيتم دفع التحديث قريبًا على الهواتف الذكية المباعة في السوق العربية في الوقت نفسه، تطرح سامسونغ تحديث One UI 3.1 على جالاكسي فولد، وهو أول هاتف ذكي لها بشاشة قابلة للطي من قبل شركة Samsung .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامسونج جالكسي نوت 10: Samsung تطرح تحديث One UI 3.1، وكيفية تثبيته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.