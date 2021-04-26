اعلان وزارة الدفاع لقبول طلبات التقديم للوظائف العسكرية رجال ونساء بمختلف التخصصات بالتجنيد الموحد 1442 

أعلنت وزارة الدفاع متمثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب قبول طلبات التجنيد الموحد من الرجال والنساء، من أجل تقديم الخدمات العسكرية على أن يكون المتقدمين سعودي الجنسية والنشأة، ويتم التعيين على عدة مسميات وظيفية بداية من رتبة رقيب وحتى رتبة جندي، حيث تنتهج وزارة الدفاع السعودية مبدأ أنه لا يمكن أن يدافع عن الوطن إلا أبنائه، وبالتالي تم انتهاج مبدأ أسلوب مهني في استقطاب الأبناء من الخريجين الراغبين في الإلتحاق بأبطال الوطن المدافعين عنه،

رؤية وزارة الدفاع في وظائف التجنيد الموحد بالمملكة، واضحة ورسالة سامية دون تكبيد المتقدمين عناء الإنتظار في طوابير، أو عناء السفر من مدينة إلى أخرى بمسافات طويلة، للمتقدمين الذين سيحظوا على شرف الإلتحاق بالخدمة العسكرية، وذلك من خلال بذل كافة الجهود لإستقطاب الكوادر المميزة وفق معايير قياسية منضبطة واجراءات عادلة ودقيقة، لتأمين متطلبات القوات المسلحة من الموارد البشرية بكفاءة عالية.

المؤهلات المطلوبة وموعد التقديم

يمكن لجميع الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريس، التقدم للإلتحاق بوظائف وزارة الدفاع على الرتب الموضحة، كذلك أيضاً يمكن التقديم للحاصلين على شهادة الدبلوم الفني أو المهني، أو الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم بداية من يوم الأحد 13 رمضان 1442 هجرياً، والموافق ليوم 25 أبريل بالتقويم الميلادي، ويستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم الخميس المقبل.

وظائف بقطاع القوات المسلحة السعودية.

وظائف بقطاع القوات البرية الملكية السعودية.

وظائف بقطاع القوات الجوية الملكية السعودية.

وظائف بقطاع القوات البحرية الملكية السعودية.

وظائف بقطاع الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وظائف بقطاع الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وظائف بقطاع قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية بالمملكة.

الجنسية السعودية والنشأة، ويستثنى من هذا الشرط من نشأة مع والده خارج المملكة أثناء خدمته للدولة.

السيرة الحسنة والسلوك السوي، وألا يكون قد سبق وحُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

توافر المؤهلات الفنية المطلوبة في المتقدم والمحددة في اللائحة التنفيذية.

أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب في الوظيقة.

أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

أن لا يكون قد سبق له الفصل من إحدى القطاعات العسكرية، كذلك لم يسبق له الإلتحاق بالخدمة العسكرية.

اختياز اختبار اللياقة والمقابلة الشخصية واختبار التخصص.

أن لا يقل الطول عن 160 سم مع تناسب الطول مع الوزن.

اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية.

اجتياز جميع الإجراءات والإختبارات المطلوبة للقبول.

الجنسية والنشأة السعودية، ويستثنى من هذا الشرط من نشأت مع والدها خارج المملكة أثناء خدمته للدولة.

السيرة الحسنة والسلوك السوي، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليها بالإدانة في قضية تمس الشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتبارها.

اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية.

أن لا تعمل موظفة في أي جهة حكومية.

أن لا يقل سن التقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أن يكون الحد الأدنى للطول 155 مع تناسب الطول مع الوزن.

أن لا يكون المؤهل العلمي أقل من شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

الحصول على بطاقة هوية وطنية مستقلة.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز المقابلة الشخصية والإختبارات المطلوبة.

توافر التخصصات الفنية المطلوبة في المؤهلات المتقدم لها وفقاً للائحة التنفيذية.

قطاعات الوظائف المطلوبةشروط التقديم (رجال)شروط التقديم (نساء)تفاصيل اعلان وظائف وزارة الدفاع

مع العلم أنه قد بدأ الآن بالفعل قبول طلبات التقدم للوظائف العسكرية بوزارة الدفاع رجال ونساء، وذلك بداية من صباح الأحد 13/9/1442 هـ، مع العلم أن آخر موعد للتقديم سيكون في يوم الخميس 17/9/1442 هـ، والموافق 29/4/2021 ميلادياً.