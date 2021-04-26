بريطانيا: 11 وفاة و1712 إصابة

بريطانيا: 11 وفاة و1712 إصابةأظهرت أرقام جديدة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا استمرت في الانخفاض بعد أسبوعين من تخفيف الإغلاق في 12 أبريل، لكن الوفيات ارتفعت بواحدة.

وقالت الحكومة إنه كان هناك 1712 حالة إصابة أخرى مؤكدة مختبريًا في المملكة المتحدة، بانخفاض 9 في المائة مقارنة برقم الأسبوع الماضي البالغ 1882 حالة.

ويوم الأحد، تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب المرض، بزيادة قدرها 10 في المائة عن رقم يوم الأحد الماضي البالغ 10.

وتُظهر البيانات الصادرة اليوم إجمالي عدد حالات كورونا البالغة 4،404،882، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات في غضون 28 يومًا الماضية من الاختبار الإيجابي المجموع المأساوي البالغ 127،428.

واعتبارًا من يوم الجمعة 23 أبريل، سجلت أحدث بيانات هيئة الصحة الوطنية العامة 243 مريضًا من كورونا من الذين يخضعون حاليًا للتهوية في المستشفى، وحتى يوم الخميس 22 أبريل، كان هناك 1،781 مريضًا من كورونا يتلقون العلاج في المستشفى.

وإذ ذاك، من المقرر أن تتم دعوة البريطانيين في الثلاثينيات من العمر للحصول على لقاحات كورونا في غضون أيام، تزامنا مع المعلومات التي ذكرت بأن المسؤولين اقتربوا من تأمين عشرات الملايين من لقاحات فايزر Pfizer.

ويضاعف الطلب الجديد البالغ 40 مليون الطلب الأصلي من اللقاح نفسه للمملكة المتحدة تقريبًا وسيصل في الوقت المناسب لجرعة تقوية ثالثة تُعطى لكبار السن في الخريف.

وإذا تم الانتهاء من المفاوضات، يمكن أيضًا استخدام المخزون الإضافي للأشخاص في العشرينات من العمر الذين سيُعرض عليهم بديل لقاح أسترازينيكا AstraZeneca.

وبحلول نهاية هذا الأسبوع، ستبدأ دعوة الأشخاص في الثلاثينيات من العمر لمواعيد التطعيم، وفقًا لصحيفة (صنداي تايمز).

وكان من المتوقع سابقًا أن تضطر الفئة العمرية إلى الانتظار حتى النصف الثاني من شهر مايو المقبل، لكن يبدو أن بدء التطعيم سيجري قبل الموعد المحدد.

وتلقى أكثر من نصف سكان المملكة المتحدة الآن جرعتهم الأولى، وتلقى 12 مليون شخص منهم الجرعة الثانية. كما تم تلقيح ما يقرب من نصف الأشخاص في الأربعينيات من العمر بجرعتهم الأولى.

ولا تزال اللجنة المشتركة للتطعيم وشيك الحدوث (JCVI) تناقش ما إذا كان الأشخاص في الثلاثينيات من العمر سيحصلون على لقاح أسترازينيكا AstraZeneca أو بديل.

وتم ربط لقاح أسترازينيكا بحالات نادرة من الجلطات الدموية لدى الشباب، وسيحصل من هم دون سن الثلاثين على حقنة مختلفة.

ويعتقد المسؤولون أن لقاح AstraZeneca سيظل مستخدمًا للأشخاص في الثلاثينيات من العمر لمواكبة وتيرة طرحه، لكن الأعضاء منقسمون بشأن الإعلان الذي سيصدر هذا الأسبوع.

وقال مصدر: "من المهم أن ندرك أن اللجنة المشتركة للتطعيم JCVI هي مجموعة كبيرة للغاية وهناك الكثير من الأصوات المختلفة".

وكانت المملكة المتحدة أول دولة تقدم طلبات شراء من شركة فايزر Pfizer في الصيف الماضي ، وكانت لاحقًا أول دولة تمنح الموافقة وتبدأ في طرحها.

وقد تم تسليم نصف الطلب الأصلي البالغ 40 مليون طلبية حتى الآن، لكن المسؤولين يتطلعون إلى زيادة المخزونات بسبب مخاوف تجلط الدم بسبب جرعات أسترازينيكا AstraZeneca وجونسون آند جونسون Johnson & Johnson.

وفي الشهر الماضي، قال وزير اللقاحات نديم الزهاوي إن برنامج التعزيز سيبدأ على الأرجح في سبتمبر. وسيتم إعطاؤه إلى 10.3 مليون شخص فوق السبعينيات ومقيمين في دور الرعاية بالإضافة إلى المرضى المعرضين للخطر سريريًا.

يمكن أيضًا تضمين العاملين في مجال الرعاية والصحة في البرنامج الذي يهدف إلى منح مناعة طويلة الأمد.

