البرازيل تسجل أكثر من 1300 وفاة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم السبت عن تسجيل 3.076 وفاة و71.137 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأعلنت يوم الجمعة عن تسجيل 2.914 وفاة و69.105 إصابات بالفيروس. وسجلت وفيات كورونا فى البرازيل 390.797 حالة فى حين وصل عدد الإصابات إلى 14 مليونا و340.787.

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