حجز موعد البنك المركزي السعودي تزامنا مع طرح ورقة 200 ريال الجديدة

حجز موعد البنك المركزي السعودي يشهد بحثا مكثفا من المواطنين في المملكة العربية السعودية، تزامنا مع إطلاق ورقة فئة 200 ريال الجديدة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى طرح وتداول فئة 200 ريال رسميا في البلاد ابتداء من اليوم الأحد، وأكد البنك المركزي السعودي على أنه تمت طباعة الورقة الجديدة وفقا لأحدث معايير طباعة العملات الرقمية.

ما هو البنك المركزي السعودي

تم تأسيس البنك المركزي السعودي عام ١٣٧٢ هجرية، 1952 ميلادي، وتتمثل مهمة البنك المركزي السعودي في إصدار وإدارة العملة، والحفاظ على استقرار النقد والمال في المملكة، بالإضافة إلى دعم نمو الاقصاد.

ويضع سياسات الاستقرار المالي، وينظم القطاعات المالية ويشرف عليها، ويدير احتياطي النقد الأجنبي، ويوفر أنظمة دفع مبتكرة وآمنة، ويقدم الخدمات المصرفية الحكومية، ويجمع البيانات المالية والنقدية، ويجري التحليلات والأبحاث الاقتصادية.

ويتم تحقيق ما سبق من خلال إلتزام البنك المركزي السعودي بتطبيق الممارسات الدولية على أفضل نطاق، مع الحفاظ على كفاءة رأس المال وتطويره بصفة مستمرة، مدعوما بأحدث التقنيات المبتكرة والمتقدمة.

حجز موعد البنك المركزي السعودي بالخطوات

يتمكن جميع المستفيدين من الخدمات التي يقدمها البنك المركزي السعودي من حجز موعد في البنك المركزي السعودي من خلال إتباع الخطوات التالية: