السعودية تغلق 22 مسجدا بسبب زيادة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أغلقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، 22 مسجداً مؤقتاً فى 9 مناطق بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 78 يوماً 823 مسجداً، فُتِحَ 782 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية فى إطار الحرص على سلامة مرتادى بيوت الله.





وأوضحت الوزارة، فى بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم إغلاق أربعة مساجد بالرياض، وأربعة بالمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، 11 منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

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