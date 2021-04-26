بنجلاديش تغلق حدودها مع الهند أسبوعين على خلفية كورونا  

أعلنت بنجلاديش إغلاق حدودها مع الهند اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوعين، على خلفية الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند.

بنجلاديش تغلق حدودها مع الهند أسبوعين على خلفية كوروناالهند الثانية عالميا بعدد إصابات كورونا

وقال وزير الخارجية البنغالي آيه كيه عبد المؤمن: "نعلن إغلاق حدودنا البرية مع الهند أمام حركة المواطنين في الوقت الحالي، وتستثني من ذلك شاحنات نقل البضائع".

وأضاف: "القرار اتخذ على ضوء الزيادة الكبيرة للإصابات بفيروس كورونا في الهند".

ويأتي إغلاق الحدود البرية بين البلدين بعد تعليق حركة الطيران بينهما منذ 14 أبريل الجاري.

وسجلت بنجلاديش إجمالي إصابات مؤكدة بكورونا بلغ 745 ألفا و322 حالة، وأكثر من 11 ألف وفاة.

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