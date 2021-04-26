هاتف Realme 8 مواصفات، عيوب ووميزات، سعره في جميع الدول

هاتف Realme 8، أعلنت شركة ريلمي للهواتف الذكية عن هاتفها الجديد هاتف Realme 8، والموجه للجيمزر ومحبي الألعاب بسبب المعالج المخصص للألعاب، من نوع ميديا تيك وهو Helio G95 مع الشاشة المفضلة سوبر أموليد بتصميم خفيف، فدعونا نتعرف على مواصفات Realme 8 مع المميزات والعيوب، مع السعر في مصر وفي الهند وهل يستحق الأقتناء فدعونا لا نطيل عليكم. مواصفات هاتف Realme 8 بالكامل الهاتف يأتي بأبعاد 160.6×73.9×7.99 ملم وقدر وزن الهاتف ب 177 جرام

يدعم شريحتين من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع 2g/3g/4g.

خامات الهاتف من البلاستيك اللامع كعادة شركة ريلمي.

الشاشة بها ثقب ومن نوع سوبر أموليد بمساحة 6.4 إنش مع جزدة +FHD مع دقة 1080*2400 بكسل وحجم الشاشة كبير لمحبي الشاشات الكبيرة وذلك لعرض الفديوهات ولعب الألعاب على شاشة كبيرة بالكامل.

مساحة تخزين بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية (رام) بسعة 8 جيجا بايت.

إمكانية تركيب كارت ميموري في مكان منفصل عن شرائح الهاتف.

المعالج من شركة ميديا تيك من نوع هيليو جي 95 مع تكنولوجيا ال 12 نانو متر.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية مرفق بها أربع كاميرات بدقة 64 ميجا بكسل الثانية بدقة 8 ميجا بكسل والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل.

دعم البلوتوث بإصدار 5.1.

دعم الموقع الجغرافي ال جي بي اس.

وسسيلة الأمان مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وخاصية الفتح بالوجه.

منفذ سماعات الأذن.

منفذ يو اس بي مع دعم خاصية الأوتوجي.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط مع العلم النسخة التي تنزل في مصر من الممكن أن يتغير الحجم وسرعة الشحن.

نظام تشغيل أندوريد 11 مع واجهة ريلمي الحديثة.

الهاتف يأتي باللون الأسود واللون الفضي. مواصفات هاتف Realme 8 بالكامل عيوب هاتف ريلمي 8 سماعات الأذن غير مرفقة بالعلبة. لا يدعم صوت ستريو. عدم دعمه لل NFC. لا يوجد تغيير عن هاتف ريلمي 7 الخلاف الوحيد الشاشة السور أموليد. مميزات هاتف ريلمي 8 دعم الهاتف لشريحتين اتصال مع منفذ كارت ميموري منفصل.

الوزن خفيف لذلك يسهل حمله مع استخدامه بيد واحدة.

البطارية كبيرة السعة تكفي لاستخدام يوم طويل مع الشغل الكثيف.

الشاشة من نوع سوبر أموليد وكبيرة الحجم مع الثقب وتعطي أداء ممتاز في الألوان والسطوع.

أما المعالج يقدم أداء جبار في الألعاب ولكن يوجد سخونة زائدة بعد فترة من تشغيل الألعاب.

الكاميرا مميزة كعادة شركة ريلمي. محتويات علبة هاتف ريلمي 8 الهاتف مع السكرينة تم وضعها من قبل الشركة. رأس الشاحن. وصلة USB من نوع Type C. دبوس معدني لتغير الشرائح ووضع الكارت الميموري. كتيب الاستخدام السريع. ضمان الهاتف. جراب لحماية الهاتف. سعر هاتف ريلمي 8 السعر في مصر :3200 جنيه مصري.

السعر بالدولار الأمريكي: 205 دولار أمريكي.

السعر في المغرب: 1800 درهم مغربي.

السعر في السعودية: 770 ريال سعودي.

السعر في الجزائر: 27300.

تاريخ الاسعار: الأسعار محدثة بتاريخ اليوم. عيوب هاتف ريلمي 8مميزات هاتف ريلمي 8 الوسوم

هاتف Realme 8، أعلنت شركة ريلمي للهواتف الذكية عن هاتفها الجديد هاتف Realme 8، والموجه للجيمزر ومحبي الألعاب بسبب المعالج المخصص للألعاب، من نوع ميديا تيك وهو Helio G95 مع الشاشة المفضلة سوبر أموليد بتصميم خفيف، فدعونا نتعرف على مواصفات Realme 8 مع المميزات والعيوب، مع السعر في مصر وفي الهند وهل يستحق الأقتناء فدعونا لا نطيل عليكم. مواصفات هاتف Realme 8 بالكامل الهاتف يأتي بأبعاد 160.6×73.9×7.99 ملم وقدر وزن الهاتف ب 177 جرام

يدعم شريحتين من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع 2g/3g/4g.

خامات الهاتف من البلاستيك اللامع كعادة شركة ريلمي.

الشاشة بها ثقب ومن نوع سوبر أموليد بمساحة 6.4 إنش مع جزدة +FHD مع دقة 1080*2400 بكسل وحجم الشاشة كبير لمحبي الشاشات الكبيرة وذلك لعرض الفديوهات ولعب الألعاب على شاشة كبيرة بالكامل.

مساحة تخزين بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية (رام) بسعة 8 جيجا بايت.

إمكانية تركيب كارت ميموري في مكان منفصل عن شرائح الهاتف.

المعالج من شركة ميديا تيك من نوع هيليو جي 95 مع تكنولوجيا ال 12 نانو متر.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية مرفق بها أربع كاميرات بدقة 64 ميجا بكسل الثانية بدقة 8 ميجا بكسل والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل.

دعم البلوتوث بإصدار 5.1.

دعم الموقع الجغرافي ال جي بي اس.

وسسيلة الأمان مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وخاصية الفتح بالوجه.

منفذ سماعات الأذن.

منفذ يو اس بي مع دعم خاصية الأوتوجي.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط مع العلم النسخة التي تنزل في مصر من الممكن أن يتغير الحجم وسرعة الشحن.

نظام تشغيل أندوريد 11 مع واجهة ريلمي الحديثة.

الهاتف يأتي باللون الأسود واللون الفضي. مواصفات هاتف Realme 8 بالكامل عيوب هاتف ريلمي 8 سماعات الأذن غير مرفقة بالعلبة. لا يدعم صوت ستريو. عدم دعمه لل NFC. لا يوجد تغيير عن هاتف ريلمي 7 الخلاف الوحيد الشاشة السور أموليد. مميزات هاتف ريلمي 8 دعم الهاتف لشريحتين اتصال مع منفذ كارت ميموري منفصل.

الوزن خفيف لذلك يسهل حمله مع استخدامه بيد واحدة.

البطارية كبيرة السعة تكفي لاستخدام يوم طويل مع الشغل الكثيف.

الشاشة من نوع سوبر أموليد وكبيرة الحجم مع الثقب وتعطي أداء ممتاز في الألوان والسطوع.

أما المعالج يقدم أداء جبار في الألعاب ولكن يوجد سخونة زائدة بعد فترة من تشغيل الألعاب.

الكاميرا مميزة كعادة شركة ريلمي. محتويات علبة هاتف ريلمي 8 الهاتف مع السكرينة تم وضعها من قبل الشركة. رأس الشاحن. وصلة USB من نوع Type C. دبوس معدني لتغير الشرائح ووضع الكارت الميموري. كتيب الاستخدام السريع. ضمان الهاتف. جراب لحماية الهاتف. سعر هاتف ريلمي 8 السعر في مصر :3200 جنيه مصري.

السعر بالدولار الأمريكي: 205 دولار أمريكي.

السعر في المغرب: 1800 درهم مغربي.

السعر في السعودية: 770 ريال سعودي.

السعر في الجزائر: 27300.

تاريخ الاسعار: الأسعار محدثة بتاريخ اليوم. عيوب هاتف ريلمي 8مميزات هاتف ريلمي 8

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