إلكترونيات سامسونج تقدم الجيل القادم من تلفزيون Neo QLED

إلكترونيات سامسونج – أطلقت سامسونج للإلكترونيات مجموعة تلفزيونات نيو QLED فائقة الجودة، وهي معيار جديد في تكنولوجيا التلفزيون والتصميم الذي سيغير مساحات معيشتك، تتميز المجموعة الجديدة بتصميم Infinity One بدون حواف تقريبًا وجودة صورة واقعية بشكل استثنائي لتجربة مشاهدة سينمائية، سينتقل تلفزيون Neo QLED بأجهزة تلفزيون QLED إلى المستوى التالي مع Quantum Mini LED، الذي يتم التحكم فيه بدقة عن طريق تقنية Quantum Matrix ومعالج Neo Quantum Processor، وهو معالج صور قوي مُحسّن لتلفزيون Neo QLED، تتميز مصابيح LED الصغيرة هذه بأنها أصغر 40 مرة من مصابيح LED العادية، مما يسمح للجهاز بعرض مستويات الإضاءة والتباين الدقيقة.

إلكترونيات سامسونج تقدم Neo QLED TV الجديد

تقدم Samsung تقنية عرض جديدة بالكامل، Neo QLED TV، إلى موديلاتها الرائدة من تلفزيونات 8K و 4K، ستتوفر التشكيلة في 5 أحجام 85 بوصة (2 م 16 سم)، 75 بوصة (1 م 89 سم)، 65 بوصة (1 م 63 سم)، 55 بوصة (1 م 38 سم) و 50 بوصة (1 م 25 سم)، وتأتي أجهزة تلفزيون QLED الجديدة مزودة بمعالج نيو كوانتوم القوي الخاص بشركة سامسونج مع إمكانات ترقية محسّنة، باستخدام ما يصل إلى 16 نموذجًا مختلفًا للشبكات العصبية، تم تدريب كل منها على ترقية الذكاء الاصطناعي وتقنية التعلم العميق، يمكن للمعالج نيو كوانتوم تحسين جودة الصورة إلى إخراج صورة 4K و 8K بغض النظر عن جودة الإدخال.

وضع الألعاب في مجموعة 2021 Neo QLED TV

تم تصميم مجموعة 2021 Neo QLED TV مع وضع الألعاب في الاعتبار مع ميزة Motion Xcelerator Turbo + للحصول على تجربة ألعاب غامرة واسعة للغاية. يمنح هذا اللاعبين خيار لعب ألعاب الكمبيوتر ووحدة التحكم باستخدام Super Ultra-Wide Game View و Game Bar، توفر طرازات تلفزيون 2021 Neo QLED تجربة ألعاب سلسة مع وضع Auto Low Latency Mode الذي يضمن تجربة موثوقة دون تمزق أو تأتأة. كما أنها تتميز بشريط الألعاب الجديد والبسيط الذي يسمح للاعبين بتعديل نسبة العرض إلى الارتفاع للشاشة بسهولة، والتحقق من تأخر الإدخال، وتوصيل سماعات الرأس اللاسلكية.

سعرNeo QLED الجديد من إلكترونيات سامسونج

ستتوفر مجموعة تلفزيونات 2021 Neo QLED 4K في نموذجين – QN85A بحجم 75 بوصة و 65 بوصة و 55 بوصة و QN90A بحجم 85 بوصة و 65 بوصة و 55 بوصة و 50 بوصة، وسيتم تسعير مجموعة Neo QLED TV حيث يبدأ سعر أجهزة التلفاز الجديدة من 3500 دولار فصاعدًا وستتوفر في جميع متاجر التجزئة من سامسونج، ومتاجر الإلكترونيات الاستهلاكية الرائدة، وعبر المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك متجر سامسونج الرسمي عبر الإنترنت Samsung Shop، وسيحصل المستهلكون على ضمان لمدة عامين على جميع اللوحات و 10 سنوات ضمان عدم احتراق الشاشة على أجهزة تلفزيون Neo QLED 4K.

موعد إطلاق مجموعة Neo QLED في السوق العربية

لكن وكما تعلمون لحد الساعة لم يتم إطلاق مجموعة التلفيزيونات الجديدة من سامسونج Neo QLED في الدول العربية وننتظر الأيام القلية المقبلة لإطلاقه من قبل إلكترونيات سامسونج.