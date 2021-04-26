تقديم رتب وظائف عسكرية بالتجنيد الموحد بوزارة الدفاع السعودية بالقوات البحرية 1442 للنساء والرجال

تقديم رتب وظائف عسكرية بالتجنيد الموحد بوزارة الدفاع السعودية وذلك بالقوات البحرية 1442 للنساء والرجال والتي تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للحاصلين على مؤهلات علمية مختلفة، هذا ويتم التقديم للراغبين في الالتحاق بتلك الرتب والوظائف من خلال بوابة التجنيد الموحد، هذا ويسعى الكثير من مواطني المملكة في الالتحاق بخدمة حراس الوطن، وذلك في كافة أفرع قوات الجش السعودي، وذلك حسب الحاجة الفعلية لاحتياجات أفرع الجيش السعودي.

تقديم وظائف وزارة الدفاع على رابط التجنيد الموحد القوات البحرية 1442

وتجدر الإشارة إلى إعلان الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية، حيث أعلنت عن فتح باب التسجيل والتجنيد، وذلك للرجال والنساء، وبذلك يمكن للراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف العسكرية التقدم بالتسجيل على رابط وزارة الدفاع السعودية المُخصص لذلك، كما أعلنت القوات الملكية البحرية عن حاجتها لشغل العديد من الرتب العسكرية، بدأ من رتبة جني وحتى رتبة رقيب أول.

هذا ويتم قبول التسجيل للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك الحاصلين على شهادات الدبلومات بكافة التخصصات، هذا بالإضافة لفتح باب التسجيل للحاصلين على المؤهلات العليا الجامعية في التخصصات المطلوبة، هذا وتحرص وزارة الدفاع على اختيار أفضل العناصر من المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

شروط التقديم في القوات البحرية الملكية للرجال

التمتع بالمواطنة والجنسية السعودية.

يجب أن يكون الراغب في التسجيل نشأ بالمملكة.

يستثنى من الشرط السابق من نشأ مع والده خارج المملكة في وظيفة تخدم المملكة.

ألا يقل عمر الراغب في التسجيل عن 17 عامًا وقت فتح باب التسجيل.

ألا يزيد عمر الراغب في التسجيل عن 40 عامًا وقت فتح باب التسجيل.

يجب التمتع بحسن السمعة والسلوك.

ألا يكون الراغب في التسجيل محكوم في قضايا أو جرائم مخلة بالأمانة والشرف، أو حكم عليه بأي حد من الحدود الشرعية.

ألا يكون الراغب في التقديم يعمل موظفًا بأي جهة حكومية.

أن يكونوا الراغب في التسجيل والتقديم حاص على أحد المؤهلات العلمية المطلوبة، وذلك لكل رتبة من الرتب المتاحة.

يُشترط ألا يكون الراغب في التسجيل متزوجًا من زوجة أجنبية.

ألا يكون الراغب في الالتحاق بتلك الرتب قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة.

ألا يكون المتقدم مفصولاً من من وظيفة عسكرية.

يجب اجتياز اختبارات القبول.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح.

أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.

تناسب الطول مع الوزن وفق اللوائح المتبعة.

شروط التقديم في القوات البحرية الملكية للنساء

يشترط أن تكون المتقدمة للتجنيد سعودية الجنسية أصلاً ومنشأ.

أن تكون المتقدمة قد نشأت في داخل المملكة.

يستثنى من هذا الشرط السابق من نشأت مع والدها بالخارج في خدمته المملكة.

أن تتمتع المتقدمة حسنة السير والسمعة والسلوك.

ألا تكون المتقدمة للتسجيل محكوم عليها في قضايا أو جرائم مخلة بالأمانة والشرف، أو حكم عليه بأي حد من الحدود الشرعية.

شرط اللياقة الطبية أساسي للقبول.

ألا تكون المتقدمة للتسجيل ملتحقة بأحد الوظائف الحكومية.

لا يقل سن المتقدمة عن21 عامًا وقت التسجيل.

لا يزيد عمر المتقدمة عن 40عامًا وقت التسجيل.

لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم.

تناسب الطول مع الوزن وفق اللوائح المتبعة.

أن يكون للمتقدمة هوية وطنية مستقلة.

الحصول على مؤهل دراسي مطلوب.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من زوج جنبي.

اجتياز جميع اختبارات القبول بنجاح.

اجتياز المقابلة الشخصية.

مواعيد التقديم على وظائف الجيش السعودي tajnidreg.mod.gov.sa



بدأ التقديم والتسجيل كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية tajnidreg.mod.gov.sa يوم الأحد الماضي الموافق 13 من شهر رمضان 1442، وهو الموافق يوم 25 أبريل 2021، حيث بدأت بالفعل عملية استقبال لطلبات الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع بالرتب المُعلن عنها، وذلك للرجال والنساء، ومن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المذكورة سلفاً، وذلك للالتحاق بأقرع القوات المسلحة التالية:

القوات البحرية.

القوات الجوية.

القوات البرية.

قوة الصواريخ الاستراتيجية.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

إدارة الشؤون الدينية.

الدفاع الجوي الملكي السعودي.

طريقة التسجيل على رابط تقديم رتب وظائف عسكرية بالتجنيد الموحد

الدخول إلى موقع تقديم رتب وظائف عسكرية بالتجنيد الموحد.

الضغط على تسجيل جديد.

إدخال الاسم الأول

إدخال اسم الأب.

إدخال اسم الجد.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

إدخال رقم الجوال.

إدخال البريد الإلكتروني.

تعيين كلمة مرور خاصة بالمتقدم أو المتقدمة.

تأكيد كلمة المرور.

إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة تسجيل.

وبذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح.

الدخول إلى الحساب الخاص باسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها.

تعبئة نموذج التسجيل.

بعدها سيتم دراسة طلب الالتحاق.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم وبإيجاز كافة التفاصيل الخاصة بالالتحاق بالرتب العسكرية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع، وكذلك رابط التسجيل والتقديم، كما استعرضنا معكم الشروط والضوابط الواجبة لشغل تلك الرتب العسكرية، ونسعد بتلقي استفساراتكم من خلال التعليقات أسفل التقرير.