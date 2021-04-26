رابط التقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد للالتحاق بالخدمة العسكرية 1442

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم بــ “التجنيد الموحد للجنسين” 1442 هجرياً، للإلتحاق بإحدى الوظائف العسكرية الشاغرة، اليوم الموافق 2021/4/25 اليوم الأحد الثالث عشر من رمضان 1442 موعد تسجيل الطلبات وتلقيها، وعلى المُتقدم استيفاء جميع الشروط الخاصة بالتقديم، ومن الواجب التنبيه على وضع كافة المُستندات، والأوراق المطلوبة، وإرفاقها لتكون واحداً ممن لهُم الحق في وظيفة ” جندي أول ” و ” جُندي ” و” رقيب ” وعلى المُتقدم التسجيل من هُنـا . شروط التقديم في التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1442 عُمرهُ لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام .

أن يكون موضف بإحدى الجهات الحكومية .

أن يكون وزن المُتقدم مُتناسب مع طوله والعكس، وبشرط أن يكون طول المُتقدم لا يقل عن 160 سنتيمتر . أن يكون متزوج بسيدة ذات الجنسية السعودية .

أن يكون لائق بشكل طبي مع الخدمة العسكرية .

أن يؤدي جميع اختبارات القبول، ويجتازُها وفقاً للشروط المُحددة .

أن يكون حاصل على مؤهل علمي خاصة بالوظيفة .

أن يتوافر في المُتقدم كافة الشروط الموجودة في تلك النقاط .

أن يكون المُتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وأيضاً يُشترط أن يكون مُقيم بالسعودية هو وعائلته، وليس من دول خارجية .

أن يكون المُتقدم حسُن السيرة والخُلق وغير مُثبت إدانته في أي جريمة مُخلة بالشرف .

ألا يكون قد سبق وأن قدم على الخدمة العسكرية من قبل أو فُصل من أحد القطاعات العسكرية .

أن يجتاز المُقابلة الشخصية .

أن يكون مؤهل لإختبار اللياقة البدنية ويجتازه .

أن يجتاز اختبار التخصُص .

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