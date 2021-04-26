كيف يمكنني الوصول لمقرراتي في منصة مدرستي التعليمية 1443

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كيف يمكنني الوصول لمقرراتي ؟ كيف يمكنني حل الواجبات أو الاختبار ؟ كيف يمكنني إرسال الواجب للمعلم ؟ جميعها أسئلة تدور أذهان الطلاب بالمملكة العربية السعودية خلال استخدامهم لمنصة مدرستي التعليمية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن منصة مدرستي التعليمية تستعد لاستقبال العملية التعليمية إلكترونيًا لتقديم التعليم عن بعد للطلاب بكافة المراحل التعليمية على أكمل وجه للعام الدراسي الجديد 1443، وقد أوضحت فيما مضى عن آلية استخدام منصة مدرستي، فيما يلي نوضح خطوات الوصول للمقررات الدراسية عبر منصة مدرستي السعودية 1443.كيف يمكنني الوصول لمقرراتي في منصة مدرستي ؟
أكدت الجهات المعنية أنه من السهل على الطلاب الوصول إلى مقرراتهم الدراسية في منصة مدرستي التعليمية لتسهيل عملية التعليم عن بعد باتباع بضعة خطوات، وهي:
- يتم الوصول للمقررات من خلال الضغط بالمنصة على أيقونة مقرراتي والتي توجد بالقائمة الرئيسية.
- كما يمكن هذا أيضًا من خلال الدخول إلى أيقونات الوصول السريع ومنها إلى مقرراتي.
- أيضًا عبر الإحصائيات يتمكن الطالب من الوصول إلى المقررات الدراسية بسهولة.
خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا
منصة مدرستي السعودية هي أول منصة سعودية لمحاكاة الواقع التعليمي، والمنوطة بالتعليم عن بعد واستكمال العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية لكافة المراحل التعليمية، ومن خلال المنصة يتمكن الطالب من الحصول على كافة الخدمات التعليمية التي تتناسب معه، ومن أبرزها حل الواجبات، والتواصل مع المعلم، وحل الاختبارات ومتابعة المقررات عبر الحصص الافتراضية.
كما يتم دخول منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم تحميل تطبيق توكلنا الرسمي على الجهاز الخاص بك.
- ثم أدخل إلى بيانات منصة مدرستي، وتجدها في تبويب حسابي.
- أكتب اسم الممستخدم للدخول للمنصة ثم اضغط بعدها على كلمة السر لتحصل على رسالة بتفعيل كلمة السر.
- أدخلها في الخانة المخصصة لها، ثم تابع لتسجيل الدخول للمنصة.
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كيف يمكنني الوصول لمقرراتي ؟ كيف يمكنني حل الواجبات أو الاختبار ؟ كيف يمكنني إرسال الواجب للمعلم ؟ جميعها أسئلة تدور أذهان الطلاب بالمملكة العربية السعودية خلال استخدامهم لمنصة مدرستي التعليمية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن منصة مدرستي التعليمية تستعد لاستقبال العملية التعليمية إلكترونيًا لتقديم التعليم عن بعد للطلاب بكافة المراحل التعليمية على أكمل وجه للعام الدراسي الجديد 1443، وقد أوضحت فيما مضى عن آلية استخدام منصة مدرستي، فيما يلي نوضح خطوات الوصول للمقررات الدراسية عبر منصة مدرستي السعودية 1443.كيف يمكنني الوصول لمقرراتي في منصة مدرستي ؟
أكدت الجهات المعنية أنه من السهل على الطلاب الوصول إلى مقرراتهم الدراسية في منصة مدرستي التعليمية لتسهيل عملية التعليم عن بعد باتباع بضعة خطوات، وهي:
- يتم الوصول للمقررات من خلال الضغط بالمنصة على أيقونة مقرراتي والتي توجد بالقائمة الرئيسية.
- كما يمكن هذا أيضًا من خلال الدخول إلى أيقونات الوصول السريع ومنها إلى مقرراتي.
- أيضًا عبر الإحصائيات يتمكن الطالب من الوصول إلى المقررات الدراسية بسهولة.
خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا
منصة مدرستي السعودية هي أول منصة سعودية لمحاكاة الواقع التعليمي، والمنوطة بالتعليم عن بعد واستكمال العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية لكافة المراحل التعليمية، ومن خلال المنصة يتمكن الطالب من الحصول على كافة الخدمات التعليمية التي تتناسب معه، ومن أبرزها حل الواجبات، والتواصل مع المعلم، وحل الاختبارات ومتابعة المقررات عبر الحصص الافتراضية.
كما يتم دخول منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم تحميل تطبيق توكلنا الرسمي على الجهاز الخاص بك.
- ثم أدخل إلى بيانات منصة مدرستي، وتجدها في تبويب حسابي.
- أكتب اسم الممستخدم للدخول للمنصة ثم اضغط بعدها على كلمة السر لتحصل على رسالة بتفعيل كلمة السر.
- أدخلها في الخانة المخصصة لها، ثم تابع لتسجيل الدخول للمنصة.
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