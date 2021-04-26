رابط الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1442 للتسجيل على 40 وظيفة جديدة بعدد من المناطق

رابط منصة الخدمات الطبية للقوات المسلحة للتوظيف، من الروابط الهامة بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم المنصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بالتخصصات الطبية، لتوزيعها على مختلف المناطق التابعة للقوات المسلحة، وذلك ضمن خطة المملكة في توفير الوظائف للسعوديين، بمختلف المجلات والاستفادة من الكوادر والكفاءات، وقد أعلنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية، عن حاجتها لشغل عدد 40 وظيفة بعدد من التخصصات، على أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصتها وخلال الموعد الذي حددته للتسجيل، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم تفاصيل الوظائف.رابط منصة التوظيف
- الدخول على الموقع الإلكتروني لإدارة الخدمات الطبية “talents.msd.mem.sa“.
- الضغط على مربع البحث عن وظيفة.
- الاطلاع على الوظائف المُتاحة.
- تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها.
- كتابة بيانات المتقدم.
يبدأ التسجيل للوظائف المعلن عنها من يوم الإثنين الموافق 14 رمضان 1442، الموافق 26 أبريل الجاري، ويستمر التقديم حتي اكتمال العدد للتخصصات المطلوبة.الوظائف المطلوبة
- عدد 2 وظيفة طبيب مقيم العيون.
- طبيب مقيم طب الطوارئ.
- عدد 3 وظائف أخصائي تقنية تخدير.
- عدد 2 وظيفة أخصائي ترميز طبي.
- عدد 4 وظائف أخصائي أشعة.
- عدد 2 وظيفة صيدلي.
- استشاري طب الباطني.
- عدد 2 وظيفة مخطط مواد طبية – صيدلي.
- صيدلي إكلينيكي.
- عدد 6 وظائف مساعد طبيب أسنان.
- عدد 2 وظيفة طبيب نائب طوارئ.
- عدد 2 وظيفة استشاري طب باطني.
- عدد 2 وظيفة استشاري جراحة عظام.
- أخصائي حمية طبية.
- طبيب مقيم جراحة عامة.
- طبيب نائب أول أطفال.
- مستشفي القوات المسلحة بخميس مشيط “الجنوب”.
- مستشفي القوات المسلحة في الجبيل.
- مستشفي القوات المسلحة في حفر الباطن.
- مستشفي القوات المسلحة في الرياض.
- مستشفي القوات المسلحة بالخرج.
تقوم المنصة بالإعلان عن الوظائف الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، وكذا المستوصفات العسكرية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، حيث يتبع الإدارة عدد 25 مستشفي وأكثر من 140 مستوصف، تقدم خدماتها للأفراد التابعين للقوات المسلحة، وتهتم الإدارة بضم الكفاءات والعمل على تقديم دورات لرفع مستوي العاملين التابعين لها، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للعسكريين وعوائلهم.
الوسوم
رابط منصة الخدمات الطبية للقوات المسلحة للتوظيف، من الروابط الهامة بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم المنصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بالتخصصات الطبية، لتوزيعها على مختلف المناطق التابعة للقوات المسلحة، وذلك ضمن خطة المملكة في توفير الوظائف للسعوديين، بمختلف المجلات والاستفادة من الكوادر والكفاءات، وقد أعلنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية، عن حاجتها لشغل عدد 40 وظيفة بعدد من التخصصات، على أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصتها وخلال الموعد الذي حددته للتسجيل، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم تفاصيل الوظائف.رابط منصة التوظيف
- الدخول على الموقع الإلكتروني لإدارة الخدمات الطبية “talents.msd.mem.sa“.
- الضغط على مربع البحث عن وظيفة.
- الاطلاع على الوظائف المُتاحة.
- تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها.
- كتابة بيانات المتقدم.
يبدأ التسجيل للوظائف المعلن عنها من يوم الإثنين الموافق 14 رمضان 1442، الموافق 26 أبريل الجاري، ويستمر التقديم حتي اكتمال العدد للتخصصات المطلوبة.الوظائف المطلوبة
- عدد 2 وظيفة طبيب مقيم العيون.
- طبيب مقيم طب الطوارئ.
- عدد 3 وظائف أخصائي تقنية تخدير.
- عدد 2 وظيفة أخصائي ترميز طبي.
- عدد 4 وظائف أخصائي أشعة.
- عدد 2 وظيفة صيدلي.
- استشاري طب الباطني.
- عدد 2 وظيفة مخطط مواد طبية – صيدلي.
- صيدلي إكلينيكي.
- عدد 6 وظائف مساعد طبيب أسنان.
- عدد 2 وظيفة طبيب نائب طوارئ.
- عدد 2 وظيفة استشاري طب باطني.
- عدد 2 وظيفة استشاري جراحة عظام.
- أخصائي حمية طبية.
- طبيب مقيم جراحة عامة.
- طبيب نائب أول أطفال.
- مستشفي القوات المسلحة بخميس مشيط “الجنوب”.
- مستشفي القوات المسلحة في الجبيل.
- مستشفي القوات المسلحة في حفر الباطن.
- مستشفي القوات المسلحة في الرياض.
- مستشفي القوات المسلحة بالخرج.
تقوم المنصة بالإعلان عن الوظائف الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، وكذا المستوصفات العسكرية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، حيث يتبع الإدارة عدد 25 مستشفي وأكثر من 140 مستوصف، تقدم خدماتها للأفراد التابعين للقوات المسلحة، وتهتم الإدارة بضم الكفاءات والعمل على تقديم دورات لرفع مستوي العاملين التابعين لها، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للعسكريين وعوائلهم.
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