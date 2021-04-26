كلوي جاو تفوز بأوسكار أفضل مخرج عن فيلم "نومادلاند"

أصبحت المخرجة الصينية المولد كلوي جاو أول امرأة آسيوية وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها "أرض الرحل" (نومادلاند).

يحكي فيلم نومادلاند قصة مجموعة من قاطني الشاحنات في أميركا إبان فترة الركود يتنقلون من عمل إلى آخر في مساع صعبة لكسب العيش.

ولدت جاو في الصين وعاشت في بكين حتى سن الرابعة عشرة عندما انتقلت للدارسة في لندن ثم انتقلت للدراسة في لوس أنجليس.

أفضل فيلم أجنبي

كما فاز فيلم "أناذر راوند" للمخرج الدنماركي توماس فينتبربرغ بجائزة اوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وخلال تسلمه الجائزة تحدث المخرج وهو يبكي عن ابنته التي توفيت في بداية التصوير وكاد موتها يضع حدا لهذا المشروع.

ويتابع الفيلم أربعة أصدقاء يعلمون في المدرسة نفسها ولهم حياة روتينية قرب كوبنهاغن من بينهم مارتن أستاذ التاريخ الذي يعاني الاكتئاب ويمر بأزمة سن الأربعين ويؤدي دوره النجم الدنماركي مادس ميكلسن.

وتقرر المجموعة الصغيرة أن تستند إلى نظرية منسوبة إلى الطبيب النفسي النروجي فين سكارديرود إلا أن هذا الأخير ينفي أن تكون له، مفادها أن الإنسان ولد مع نقص طفيف في نسبة الكحول في جسمه، فراحوا يشربون باستمرار ليكون هذا المستوى 0,5 غراما منذ استيقاظهم وصولا إلى موعد العشاء فيما يدونون بعناية تأثيرات هذه التجربة.

وبعد نتائج أولى مشجعة يتدهور الوضع مع أن الفيلم يرفض الغوص في الحكم الأخلاقي أو أي تمجيد للكحول بل يحمل جانبا فكاهيا حتى.

ولخص المخرج الفيلم لدى بدء عرضه العام الماضي على أنه "تكريم للحياة واكتشاف جديد للحكمة غير العقلانية المتحررة من أي منطق قلق مع سعي إلى الرغبة حتى بالحياة مع عواقب مأسوية أحيانا".

لكن هذا الفيلم الذي يتغنى بالحياة مرتبط بشكل وثيق بموت ابنته إيدا التي توفيت في 4 مايو 2019 بعد أربعة أيام على بداية التصوير في حادث سير مع والدتها على طريق سريع في بلجيكا بعدما صدمت سيارتهما المتوقفة في اختناق مروري سيارة أخرى من الخلف لتصطدم بدورها بشاحنة أمامها.

وأدى ذلك إلى توقف التصوير إلا أن المخرج قرر إنجاز الفيلم رغم المأساة لكن مع تغيير هدف المشروع.

واوضح خلال مقابلة مكرسة لوفاة ابنته في يونيو مع صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية "الفيلم لم يعد يتناول فقط شرب الكحول بل العودة إلى الحياة".

وحقق الفيلم نجاحا في الدول التي عرض فيها واستفاد خصوصا من براعة الممثل مادس ميكلسن الذي سبق أن عمل مع فينتنبرغ في العام 2012.

وهي المرة الرابعة التي يفوز بها فيلم دانماركي بأوسكار أفضل فيلم أجنبي بعد "ريفانج" لسوزان بيير في 2011 و"بيله ذي كونكيرور" في 1989 و"بابيتس فيست " لغابريال إكسل في 1988.

أفضل ممثل مساعد

وفاز البريطاني دانيال كالويا بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في "جوداس أند ذي بلاك ميسايا".

وتقدّم كالويا على ساشا بارون كوهين ("ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن") وليزلي أودوم جونيور ("وان نايت إن ميامي") وبول رايسي ("ساوند أو ميتل") ولاكيث ستانفيلد ("جوداس أند ذي بلاك ميسايا").

ويؤدي الممثل البالغ 32 عاما دور فريد هامبتون زعيم "بلانك بانثرز" وأحد قادة النضال من أجل الحقوق المدنية، في وقت لم تختف بعد بعض مكامن الظلم التي كان يناضل لمواجهتها في الستينات.

وقال الممثل لدى تسلمه جائزته "من الصعب جدا تقديم دور رجل كهذا لكنهم أقدموا على ذلك".

وسبق وقال تعليقا على ترشيحه للفوز بالجائزة "فريد هامبتون كان نورا مضيئا ومنارة تنير كل ما كان يتناوله بفضل رسالته الرائعة".

وأتى فوز دانيال كالويا الذي سبق وحصد جائزتي غولدن غلوب وبافتا البريطانية عن الدور نفسه، بعد سنة على موجة الاحتجاجات الواسعة لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) في وقت أخذ على الأكاديمية الأميركية لفنون السينما ولعلومها المانحة للأوسكار طويلا غياب الفنانين السود في ترشيحاتها.

ويعتبر كالويا نجما صاعدا في السينما الأميركية وسبق أن رشح العام 2018 للفوز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الرعب ذي الميزانية الصغيرة "غيت آوت".

ولد كالويا في لندن وترعرع في مسكن شعبي في العاصمة البريطانية وتولت والدته وهي مهاجرة أوغندية تربيته بمفردها بعدما بقي والده في بلاده.

كما فازت الكورية الجنوبية يون يو-جونغ تفوز بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دور الجدة في عائلة مهاجرين ضمن فيلم "ميناري".

ويشكّل فوز يون يو-جونغ (73 عاماً) تتويجاً لمسيرتها الممتدة خمسة عقود، علماً أنها ابتعدت فترة عن الشاشة، ثم عادت من خلال التلفزيون وبعده السينما.