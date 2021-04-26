وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تطرح تسجيل استمارة الحماية الاجتماعية لشهر نيسان

استمارة الحماية الاجتماعية شروط التقديم في بغداد الرعاية الاجتماعية 2021 بالعراق أحد المنح المدعومة للموطنين العراقيين حالياً، ونظراً لحرص الحكومة على وصول ذلك الدعم لأكبر عدد من الأسر تم فتح باب التقديم على منحة الحماية الاجتماعية، وذلك ما أكده وزير العمل “عدل الركابي”، حيث سيتم ذلك من خلال ملء استمارة وتقديمها إلكترونياً من قبل المواطن الراغب في التسجيل عبر الرابط المباشر.

استمارة التقديم على راتب الحماية الاجتماعية 2021

وصول مبالغ ورواتب الحماية الاجتماعية 2021 لمستحقيها هو هدف وزارة العمل بالعراق الآن، ولذلك لقد أكد وزر العمل “عدل الركابي” أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب جميع الأخطاء التي تم الوقوع فيها في عام 2016 عند استقبال طلبات التقدم للحصول على رواتب الرعاية.

كما إنه أشار إلى أن الوزارة قامت بعمل خطة شاملة خطوات ضم المستفيدين الجدد من المواطنين، حيث سيتم استقبال كافة الطلبات عبر الموقع الرسمي، وسيتم مراجعتها والتأكد من صحتها، ثم سيتم اعتماد الرواتب لهؤلاء المستفيدين الجدد بالعراق.

شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية

هناك عدة شروط وضعتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية من أجل استحقاق استمارة الحماية الاجتماعية 2021 في العراق، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

للذكور: يلزم ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عام ولا يزيد عن 60 عام.

للإناث: يلزم ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

يلزم أن يكون طالب الدعم قد أنتهى من الدراسة.

يمكن طلب الحصول على رابت الحماية الاجتماعية من الدراسين بالفترة المسائية.

يلزم ألا يكون المتقدم يحصل على أي راتب حكومي.

يلزم أن يكون المتقدم غير مستفيد من أي جهة للرعاية الاجتماعية.

كما يلزم أن يكون المتقدم قام بالتسجيل في (دائرة العمل والشئون الاجتماعية) ويمتلك رقم استشاري.

رابط التقديم على الرعاية الاجتماعية 2021 هنا

يقدم للراغبين في الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2021 في مختلف محافظات العراق الدخول حاليا على الرابط المباشر لوزارة العمل العراقية من هنا، وذلك من أجل ملء الاستمارة ببيانات المواطن سواء كان رجل أو أنثى للاستفادة حالياً، وبمجرد غلق باب التقدم سيتم مراجعة الطلبات من خلال اعتماد الميزانية لصرف رواتبهم.