مواعيد صرف المكرمة الملكية والحصول على معونة شهر رمضان

نعرض لكم مواعيد صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان الكريم وذلك بعد أن ازداد البحث التساؤل في مواقع البحث وصفحات التواصل الاجتماعي من الأشخاص المستفيدين من معونة شهر رمضان وذلك بعد تأخر صرفها بهذا العام، ونحن في هذا المقام سنحاول جاهدين الرد على أغلب التساؤلات الخاصة بهم، وجدير بالذكر أن المكرمة الملكية هي دعم يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للأسر أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة كنوع من الاحتفال والابتهاج بقرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر ووسيلة لإدخال البهجة والسرور على تلك الأسر وحبهم عن السؤال والحاجة في هذه الأيام المباركة ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية والخاصة وحلب الملابس الجديدة وكافة لوازم العيد وهى تقدم بصفة دورية وبشكل سنوي للمستفيدين منها.

خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لتصريحات الجهات المعنية سوف يتم صرف المكرمة الملكية حتى يتمكن المستفيدين منها من توفير احتياجاتهم التزامهم الخاصة قبل الدخول في أول أيام الفكر المبارك إعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، وصرحت الجهات المعنية مبلغ وقدرة مليار و٩٠٠ ريال سعودي كمخصصات يتم الصرف منها المكرمة الملكية لجميع المستفيدين، وجاري خلال الأيام القليلة القادمة إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عما إذا كان من ضمن المستفيدين عن المكرمة الملكية لهذا العام من عدمه، والمواعيد الخاصة بصرف مخصصات المكرمة الملكية وإيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بهم من مصادرها الرسمية من خلال الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية وإدخال رقم الهوية الوطنية والاسم بالكامل والضغط على أيقونة استعلام، وذلك بعيدا عما يتم ترويجه في مواقع البحث وبعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار غير سليمة.