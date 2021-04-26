الرتب العسكرية السعودية بالتفصيل للأفراد والضباط

الرتب العسكرية السعودية مهام يجب أن يعلمها كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، خاصة أن هناك رتب عسكرية للأفراد ورتب عسكرية للضباط ويمكن الترقي من رتبة للآخرى بعد انقضاء المدة المحددة أو بناءً على قرار ملكي من خادم الحرمين، لذا تشغل الرتب العسكرية السعودية بالتفصيل أذهان الجميع، متسائلين عن المهام المحددة لكل رتبة والمدة المتاحة للبقاء فيها.

الرتب العسكرية السعودية

تحدد الرتب العسكرية السعودية من خلال سلسلة محددة لكل رتبة عسكرية مهامها المحددة، على أن يكون صاحب الرتبة الأعلى قائد للرتبة التى تليه وتشمل الرتب العسكرية السعودية ترتيبًا محددًا للأفراد والضباط.

الرتب العسكرية السعودية للأفراد

تشمل الرتب العسكرية السعودية للأفراد “جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، رقيب أول، رئيس رقباء”.

الرتب العسكرية السعودية للضباط

تشمل الرتب العسكرية السعودية للضباط: “ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق، فريق أول”.

الرتب العسكرية السعودية بالتفصيل

نتناول شرح الرتب العسكرية السعودية بالتفصيل ومهام كل رتبة على النحو التالي:

رتبة الجندي

هى رتبة أساسية في كل دولة وليس المملكة العربية السعودية فقط، وتقسم لعدة فئات جنود السلاح، وجنود الجو، وجنود المشاه وغيرها.

رتبة جندي أول

هي الرتبة التى تكون أعلى من الجندي وأقل من العريف ويمكن الترقي منها إلى رتبة ضابط صف.

رتبة عريف

يكون العريف مسئول عن مجموعة مكونة من 8-13 فرد، ولهم مهامًا محددة في العسكرية السعودية.

رتبة وكيل رقيب

يكون مسئول عن مجموعة أكبر من التى يقودها العريف وتحدد السلطات مهامهم.

رتبة رقيب

أعلى من رتبة وكيل الرقيب ويساعده في مهامه العريف ولاتزيد مدة البقاء في الرتبة عن 5 أعوام.

رتبة رئيس الرقباء

تعتبر أعل رتبة لفئة الأفراد ولا يمكن التجاوز في مدتها عن 5 سنوات على أن يترقي صاحبها إلى الملازم.

رتبة الملازم

شارتها على هيئة نجمة، يقود الفصيلة وهى مجموعة من 32 لـ 37 جندي، ومدة البقاء فيها سنتين وبعدها يترقي لملازم أول.

رتبة ملازم أول

تكون شارتها نجمتين، ومدة البقاء فيها 4 سنوات ويمكن الترقي إلى رتبة نقيب.

رتبة نقيب

شارتها 3 نجوم، وله مهام محددة ويمكن الترقي إلى رتبة رائد والبقاء فيها 6 سنوات.

رتبة رائد

تكون مدتها 4 سنوات ويمكن من خلالها الترقي إلى رتبة مقدم.

رتبة مقدم

يبقى فيها 4 سنوات ومن الممكن الترقي لرتبة عقيد.

رتبة عقيد

يطلق عليها في اللغة الإنجليزية “كولونيل” ويبقى فيها صاحبها 4 سنوات، ويمكن الترقي بعدها لرتبة عميد.

رتبة عميد

يقود فوج مكون من 10 آلالاف فرد، ويبقي فيها 4 سنوات، ويمكن الترقي إلى رتبة لواء.

رتبة لواء

يتولى قيادة (الفرقة او الفيلق) المكونة من عشرة آلاف فرد إلى خمس وأربعون ألف فرد، ويمكن الترقي منها إلى رتبة فريق.

رتبة فريق

يتبقى فيها 4 سنوات، ويمكن الترقي فيها إلى رتبة فريق أول بناءً على القرارات الملكية.

رتبة فريق أول

هى أعلى الرتب العسكرية في السعودية، ويترقى فيها قليل جدًا، ويقود حوالى 80 ألف فرد أو أكثر.