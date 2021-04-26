من هي إيناس الشهوان سفيرة المملكة بالسويد وخطوات تمكين المرأة في السعودية

من هي إيناس الشهوان سفيرة المملكة بالسويد سؤال بدأ يتردد على الساحة المحلية والدولية بعد أن أدت السفيرة إيناس الشهوان القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتكون سفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا وهو ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة للسعودية، وجاء ذلك إيمانًا من المملكة العربية السعودية بتمكين المرأة ضمن رؤية 2030 واستفادة من خبراتها في العديد من القطاعات حيث شغلت السفيرة إيناس الشهوان مناصب عديدة حتى أصبحت شخصية مخضرمة في السلك الدبلوماسي للمملكة.

السفيرة إيناس الشهوان

أدت السفيرة إيناس الشهوان القسم أمام خادم الحرمين بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وعددًا من سفراء المملكة المعينين في مختلف الدول، وذلك عبر الاتصال المرئي نظرًا لتداعيات فيروس كورونا في مختلف الدول، فباتت كافة الفعاليات تكون على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

وأعربت السفيرة إيناس الشهوان عن فخرها واعتزازها بثقة الملكية في اختيارها لهذا المنصب، داعية الله أن يعينها على اتقان عملها بإخلاص لخدمة مصالح المملكة والعلاقات مع البلدين الصديقين السويد وأيسلندا.

حاصلة على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا.

لديها خبرة 14 عام في العمل الدبلوماسي.

انضمت إلى وزارة الخارجية السعودية عام 2007.

شغلت منصب مستشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.‏

تولت منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ‏والاقتصادية.

شغلت عدد من الملفات السياسية الهامة.

شاركت في تمثيل المملكة العربية السعودية في العديد ‏من المحافل الإقليمية والدولية.

شاركت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات ‏الحكومية المختلفة.

قدمت محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية. ‏

حصلت على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفرد.‏

مناصب شغلتها السفيرة إيناس الشهوان

وجدير بالذكر أن في إطار تساؤلات الكثيرون حول من هي إيناس الشهوان سفيرة المملكة بالسويد تجدد الحديث عن تمكين المرأة في السعودية ضمن رؤية 2030 وتطوير المملكة في كافة القطاعات.