هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب بيرو 

تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة في بيرو يوم الأحد 25 أبريل، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

يشار إلى أن مركز الهزة وقع على مسافة 217 كيلومترا جنوب شرقي مدينة إيكا، وعلى عمق 33 كم.

وفي وقت سابق، سجل علماء الزلازل هزة بقوة 6 درجات قبالة سواحل إندونيسيا.

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