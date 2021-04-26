الاتحاد الأوروبى يستقبل السياح المحصنين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن السياح الذين تم تطعيمهم ضد كورونا بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، سيتمكنون من زيارة الاتحاد الأوروبى هذا الصيف.





وفى مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت فون دير لاين إن "السياح الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا سيتمكنون من زيارة دول الاتحاد الأوروبى خلال الصيف". وأضافت: "الأمريكيون، بقدر ما أستطيع رؤيته، يستخدمون اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، وهذا سيتيح حرية الحركة والسفر إلى الاتحاد". وتابعت: "هناك شيء واحد واضح.. ستستقبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دون قيد أو شرط، كل الذين يتم تطعيمهم باللقاحات التى وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية". ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاحات الثلاثة المستخدمة فى الولايات المتحدة وهى "موديرنا"، "فايزر" و"جونسون أند جونسون".

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