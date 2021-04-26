تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم رمضان 2021 لربح 500.000$

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم رمضان 2021 حيث يُعدّ برنامج الحلم من أشهر المسابقات التي ينتظرها الجميع خاصةً في شهر رمضان المبارك، ويقدم هذا البرنامج الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، وحتى يستطيع أي شخص الاشتراك في المسابقة لابد من التواصل من خلال أرقام الهاتف الخاصة بـ دولته، حتى يستطيع التواصل من خلال هذه الأرقام ويعتبر الاشتراك في هذه المسابقة الطريق إلى السحب للوصول إلى الجائزة التي يسعى إليها الكثير فهي الطريق إلى أن تُصبح مليونير.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم رمضان 2021

يتم تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم وذلك من خلال إرسال الرسائل هاتفية على رقم الهاتف المُرادف لـ بلدك، وتحتوي هذه الرسالة على كلمة “dream” أو “حلم” و عند إرسالها يتم الحصول على رسالة نصية لتأكيد الاشتراك من المسابقة، وفي هذا الوقت يجب على المتسابق الانتظار وسوف تصلك رسائل من البرنامج تحتوي على مجموعه من الأسئلة لا تتعدى 6 أسئلة، ولا بد من الإجابة بشكل صحيح على هذه الأسئلة وفي هذا الوقت يكون المتسابق قد خلال السحب على مسابقة الحلم، وتم تسجيل رقم الهاتف الخاص بك وسوف يتم الإعلان عن موعد السحب في البرنامج من خلال الإعلامي مصطفى الأغا، علمًا بأن قيمة الجائزة مختلفة حيث أن الأسبوعية عبارة عن 10000 دولار أما الجائزة الشهرية 50,000 دولار.

ارقام مسابقة الحلم 2021

قد تم الإعلان في برنامج المسابقة عن الجائزة الأسبوعية خلال هذا الأسبوع، حيث أكد الإعلامي مصطفى الأغا أنها سوف تكون مختلفة وذلك بسبب مرور 15 عام على إنشاء البرنامج ومن المتوقع أن تكون مبلغ كبير يقدر بحوالي 250 الف دولار أمريكي، بالإضافة إلى منزل الأحلام وهو عبارة عن منزل كبير يقع في جزيرة في دولة اليونان، ويسعى الكثير من الأشخاص في الوطن العربي من جميع الدول العربية للوصول إلى هذه الجائزة عن طريق الاشتراك في مسابقة الحلم، وإليك الأرقام:

من أشهر الطرق التي يُقدمها برنامج الحلم لجميع المتسابقين للاشتراك هو الدخول إلى التطبيق الخاص بالمسابقة، ويتم إضافة رقم الهاتف واستلام الرقم السري الخاص لكل متسابق، ويجب أولًا الحصول على تطبيق البرنامج من المتجر عبر شبكة الإنترنت والإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح.

من خلال تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021 يتم الانتظار إلى موعد السحب حتى يعرف الجميع المتسابق الفائز الذي يحصل على منزل الأحلام، والمبلغ الكبير الذي أعلن عنه البرنامج.