استعلام نتائج السادس الاعدادي العراق وبرقم المقعد نتائج الصف الثالث متوسط وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021 وفق نظام التعليم الساري في دولة العراق لعام 2021 أنهى طلاب المرحلة الإعدادية والمتوسطة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومن المنتظر خلال الساعات القادمة اعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط ونتائج الفصل السادس الإعدادي وإعلانها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

نتائج السادس العراق التمهيدي والثالث المتوسط

يبحث عدد كبير من الطلاب الآن عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2021، حيث تم نشر أخبار تخص اعتماد النتائج بوزارة التربية العراقية الآن، حيث تم الانتهاء من تصحيح جميع الامتحانات في محافظات العراق جميعاً، ومن المنتظر رفع تلك النتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة لتوفيرها للطلاب وأولياء الأمور.

حيث يمكن للطلبة القيام بخطوات الاستعلام عن النتائج سواء للصف الثالث المتوسط التمهيدي أو للصف السادس الإعدادي من خلال الرابط المباشر، فيتم توفير من قبل الوزارة رابط مباشر لكل محافظة، حيث يمكن من خلال الدخول عليه والاستعلام إلكترونياً باستخدام رقم الاكتتاب للطالب فقط.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط بالعراق

لقد أنهى طلاب الصف الثالث المتوسط 2021 امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يوم الثلاثاء الموافق يوم 14 أبريل (ثاني أيام شهر رمضان الكريم) وتم فور الانتهاء من تلك الاختبارات تصحيحها من خلال استعجال اعتماد النتائج لنشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية لطمأنة أولياء الأمور الذين يقوموا بالبحث كثيراَ عبر محركات البحث على الإنترنت عن نتائج امتحانات أبنائهم خلال الفصل الدراسي الثاني.

لقد اكد وزير التعليم بالعراق الدكتور “علي حميد مخلف” أن نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 تم اعتمادها ومن المقرر الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث لن يحتاج الطالب للتعرف على نتيجته سوى الاستعلام برقم الاكتتاب الخاص به فقط من خلال الدخول على الرابط هنا.

موقع وزارة التربية العراقية

بالإضافة إلى خدمة توفير “نتائج طلاب الثالث المتوسط 2021” يدعم الموقع الكثير من الخدمات التعليمية المتطورة، وأهمها: