واتساب الذهبي يبهر المستخدمين بمميزاته الجبارة .. Whatsapp Gold الأفضل؟؟

لقد أصبح واتساب الذهبي الآن متاح ويمكن تحميله من خلال ابليكشن متجر جوجل، وقد ذاع صيت واتساب الذهبي في الآونة الأخيرة بسبب أنه يتميز بمميزات عديدة تجعله يختلف عن الواتساب العادي، ولكن واتساب الذهبي يتفق مع الواتساب العادي في أنه إمكانية إرسال واستقبال الرسائل في أي وقت، في هذا المقال سوف نتعرف على مميزات وعيوب ابليكشن واتساب الذهبي، وكيفية استخدامه.واتساب الذهبي يبهر المستخدمين
أصبح عالم التكنولوجيا الآن يشغل تفكيري ووقت و بال العديد من الأشخاص وإن كان الجميع، وخاصةً عالم السوشيال ميديا فقد أصبحت السوشيال ميديا لا غنى عنها في ذلك الوقت الحالي، لهذا تتعدد وتتنوع التطبيقات ويكثر عددها بين الوقت والآخر، ومن بين تلك التطبيقات التي تهتم باستقبال و إرسال المحادثات أو الرسائل هو تطبيق واتساب، وفي الوقت الأخير قد ظهر وانتشر وجود واتساب الذهبي.أهم مميزات واتساب الذهبي
يتميز واتساب الذهبي عن الواتساب العادي في أمور كثيرة و منها التالي:
- أنه يمكن أن يتم إرسال العديد من الصور تصل إلى حد المئات وفي آن واحد من خلال واتساب الذهبي، بينما واتساب العادي يمكن فقط أن يتم من خلاله ارسال 30 صورة في نفس الوقت.
- من خلال واتساب الذهبي أن يتم إخفاء الفيديو المحمل في خلال ثلاثين ثانية فقط.
- واتساب الذهبي يمكنه إضافة رموز تعبيرية عديدة وذلك من خلال خدمة الإتصال عن طريق استخدام الفيديو كول.
- توجد عدة خيارات أمان جديدة في واتساب الذهبي وبثلاثة نسخ جديدة، وتلك النسخ تخص الآيفون بلس، وذلك بعد أن تم تعديل تلك النسخ وجعلها تناسب الجمهور العربي.
- أهم ميزة يتميز بها واتساب الذهبي أنه لا يوجد به إعلانات.
- يمكن أن يتم تثبيت واتساب الذهبي من خلال متجر جوجل بلاي بمنتهى السهولة واليسر.
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لقد أصبح واتساب الذهبي الآن متاح ويمكن تحميله من خلال ابليكشن متجر جوجل، وقد ذاع صيت واتساب الذهبي في الآونة الأخيرة بسبب أنه يتميز بمميزات عديدة تجعله يختلف عن الواتساب العادي، ولكن واتساب الذهبي يتفق مع الواتساب العادي في أنه إمكانية إرسال واستقبال الرسائل في أي وقت، في هذا المقال سوف نتعرف على مميزات وعيوب ابليكشن واتساب الذهبي، وكيفية استخدامه.واتساب الذهبي يبهر المستخدمين
أصبح عالم التكنولوجيا الآن يشغل تفكيري ووقت و بال العديد من الأشخاص وإن كان الجميع، وخاصةً عالم السوشيال ميديا فقد أصبحت السوشيال ميديا لا غنى عنها في ذلك الوقت الحالي، لهذا تتعدد وتتنوع التطبيقات ويكثر عددها بين الوقت والآخر، ومن بين تلك التطبيقات التي تهتم باستقبال و إرسال المحادثات أو الرسائل هو تطبيق واتساب، وفي الوقت الأخير قد ظهر وانتشر وجود واتساب الذهبي.أهم مميزات واتساب الذهبي
يتميز واتساب الذهبي عن الواتساب العادي في أمور كثيرة و منها التالي:
- أنه يمكن أن يتم إرسال العديد من الصور تصل إلى حد المئات وفي آن واحد من خلال واتساب الذهبي، بينما واتساب العادي يمكن فقط أن يتم من خلاله ارسال 30 صورة في نفس الوقت.
- من خلال واتساب الذهبي أن يتم إخفاء الفيديو المحمل في خلال ثلاثين ثانية فقط.
- واتساب الذهبي يمكنه إضافة رموز تعبيرية عديدة وذلك من خلال خدمة الإتصال عن طريق استخدام الفيديو كول.
- توجد عدة خيارات أمان جديدة في واتساب الذهبي وبثلاثة نسخ جديدة، وتلك النسخ تخص الآيفون بلس، وذلك بعد أن تم تعديل تلك النسخ وجعلها تناسب الجمهور العربي.
- أهم ميزة يتميز بها واتساب الذهبي أنه لا يوجد به إعلانات.
- يمكن أن يتم تثبيت واتساب الذهبي من خلال متجر جوجل بلاي بمنتهى السهولة واليسر.
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