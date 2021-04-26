هتشرفك في عزوماتك طريقة عمل محشي ورق العنب وسر الخلطة الجبارة واللذيذة

يعود اصل هذا الطبق إلى تركيا، حيث كان يطبخ أثناء الدولة العثمانية، من خلال حشو أوراق ورق العنب بالارز والتوابل والأعشاب واللحم، وهو طبق عبارة عن أوراق عنب ملفوفة محشية بالارز والخضروات والبهارات، وأحيانا يضعو اللحم وغيرها من المكونات، وتتفن الست المصريه في طريقة إعداده، حيث تقوم بطهيه بكذا طريقة متنوعة. طريقة عمل محشي ورق العنب طريقة عمل محشي ورق العنب المكونات: نصف كيلو ارز مصري.

كيلو ورق عنب.

٢بصله كبيره مفرومه.

كيلو طماطم مضروبه بالخلاط.

حزمه بقدونس مفرومه.

حزمه شبت مفروم.

حزمه كزبره مفرومه.

ملعقة كبيرة نعناع ناشف مطحون.

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب زيت.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة بهارات.

نص ملعقه صغيره فلفل اسود.

ملعقة كبيرة ملح.

حلقات بصل لقاع ورق العنب.

ملعقه سكر للطماطم.

حساء دجاج او لحم لتغطية ورق العنب. طريقة عمل ورق العنب نقوم اولا بتحضير أوراق العنب.

وضع إناء به ماء على النار وعند الغليان نضع أوراق العنب الخضراء مع وضع ملح وكمون في الماء وسوف يتم تغيير لون أوراق العنب إلى الأصفر.

نقوم بتصفيه أوراق العنب وغسلها جيدا.

نقوم بقطف العود من الأوراق وتجهيزها فوق بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بوضع قدر على النار ووضع زيت به وعندما يسخن نضع البصل وتشويحه.

عندما يذبل البصل نضع الطماطم وملعقة السكر وملح وفلفل اسود وتترك لكي تتسبك.

عندما تتسبك الطماطم نقوم بغسل الأرز ووضعه على الصلصه ووضع النعناع والبهارات والشبت والبقدونس والكزبرة ومعجون الصلصه الجاهزه ويتقلب المكونات جيدا.

نحضر إناء نضع به حلقات البصل ونقوم بلف أوراق العنب على شكل اصابع صغيره.

بعد الانتهاء من جميع الكمية ووضعها مرصوصة جيدا بالاناء.

وضع الإناء على النار ويوضع عليه حساء الدجاج أو اللحم ويغطي ويوضع عصير الليمون ويوضع على الوجه طبق لكي يمنع أصابع ورق العنب من التفكك

وعند الغليان نقوم بتهدئه النار وتركه في حدود ٢٠دقيقه حتى الاستواء التام.

بعد الاستواء يقدم مع حلقات الليمون والف هنا وشفا. طريقة عمل ورق العنب الوسوم

يعود اصل هذا الطبق إلى تركيا، حيث كان يطبخ أثناء الدولة العثمانية، من خلال حشو أوراق ورق العنب بالارز والتوابل والأعشاب واللحم، وهو طبق عبارة عن أوراق عنب ملفوفة محشية بالارز والخضروات والبهارات، وأحيانا يضعو اللحم وغيرها من المكونات، وتتفن الست المصريه في طريقة إعداده، حيث تقوم بطهيه بكذا طريقة متنوعة. طريقة عمل محشي ورق العنب طريقة عمل محشي ورق العنب المكونات: نصف كيلو ارز مصري.

كيلو ورق عنب.

٢بصله كبيره مفرومه.

كيلو طماطم مضروبه بالخلاط.

حزمه بقدونس مفرومه.

حزمه شبت مفروم.

حزمه كزبره مفرومه.

ملعقة كبيرة نعناع ناشف مطحون.

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب زيت.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة بهارات.

نص ملعقه صغيره فلفل اسود.

ملعقة كبيرة ملح.

حلقات بصل لقاع ورق العنب.

ملعقه سكر للطماطم.

حساء دجاج او لحم لتغطية ورق العنب. طريقة عمل ورق العنب نقوم اولا بتحضير أوراق العنب.

وضع إناء به ماء على النار وعند الغليان نضع أوراق العنب الخضراء مع وضع ملح وكمون في الماء وسوف يتم تغيير لون أوراق العنب إلى الأصفر.

نقوم بتصفيه أوراق العنب وغسلها جيدا.

نقوم بقطف العود من الأوراق وتجهيزها فوق بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بوضع قدر على النار ووضع زيت به وعندما يسخن نضع البصل وتشويحه.

عندما يذبل البصل نضع الطماطم وملعقة السكر وملح وفلفل اسود وتترك لكي تتسبك.

عندما تتسبك الطماطم نقوم بغسل الأرز ووضعه على الصلصه ووضع النعناع والبهارات والشبت والبقدونس والكزبرة ومعجون الصلصه الجاهزه ويتقلب المكونات جيدا.

نحضر إناء نضع به حلقات البصل ونقوم بلف أوراق العنب على شكل اصابع صغيره.

بعد الانتهاء من جميع الكمية ووضعها مرصوصة جيدا بالاناء.

وضع الإناء على النار ويوضع عليه حساء الدجاج أو اللحم ويغطي ويوضع عصير الليمون ويوضع على الوجه طبق لكي يمنع أصابع ورق العنب من التفكك

وعند الغليان نقوم بتهدئه النار وتركه في حدود ٢٠دقيقه حتى الاستواء التام.

بعد الاستواء يقدم مع حلقات الليمون والف هنا وشفا. طريقة عمل ورق العنب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتشرفك في عزوماتك طريقة عمل محشي ورق العنب وسر الخلطة الجبارة واللذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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