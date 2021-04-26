هوبكنز.. "السير العجوز" يكسر رقم الأوسكار التاريخي

دخل الممثل البريطاني أنتوني هوبكنز تاريخ الجائزة السينمائية الأشهر، الأحد، بعد فوزه جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تأديته دور مريض مصاب بالخرف في فيلم "ذي فاذر" (الأب).
وأصبح السير أنتوني هوبكنز البالغ 83 عاما أكبر الممثلين سنا يفوز بجائزة أوسكار تنافسية.
وقد تفوق على الممثل الراحل هنري فوندا الذي حصل على الجائزة عام 1982 في عمر 77 عاما تقريبا عن فيلم "أون غولدن بوند"
ونافسه على الجائزة أيضا غاري أولدمان (مانك)، وريز أحمد (ساوند اوف ميتال)، وستيفن يون (ميناري).
وسبق لهوبكنز، البريطاني الأصل، الحصول على جائرة أوسكار أفضل ممثل عام 1991 عن فيلم "صمت الحملان" الذي أدى فيه دور آكل لحوم بشر، السفاح "هانيبال ليكتر".
كما أدى العديد من الأدوار البارزة في مسيرته الحافلة عبر أدوار في أفلام مثل "نيكسون"، و"بقايا النهار"، و"أميستاد" وغيرها.
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