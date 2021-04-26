نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على استمارة الحماية الاجتماعية 2021 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التقديم على استمارة الحماية الإجتماعية 2021 ، أعلن الدكتور عادل الركابي أن وزارة الشؤون الإجتماعية العراقية بصدد تفعيل رابط التقديم على استمارة الحماية الإجتماعية 2021 واستكمال الإجراءات اللازمة للتقديم ، ويستطيع المواطنين العراقيين الإستفادة من الدعم المادي المقدم من قبل الوزارة ويشمل العاطلين عن العمل والمعاقيين ومحدودى الدخل ، ولازال البحث مستمرا عن استمارة الرعاية الاجتماعية ويتساءل الكثير عن موعد التقديم الإلكتروني من أجل صرف راتب الحماية ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال أخر التطورات التي توصلت إليها الوزارة العراقية والفئات المستحقة للرعاية الإجتماعية .
رابط التقديم على استمارة الحماية الاجتماعية 2021
واضاف الدكتور عادل الركابي أن الوزارة تعمل على وضع خطة محكمة ودقيقة للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية 2021 ، وأنها انتهت من بعض التحضيرات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية ، وتعمل جاهدة لإنهاء استعدادت البحث الإجتماعي والدعم اللوجستي لعملية الشمول على أن يصرف راتب الحماية الإجتماعية طبقا لموازنة العام الجاري .
ويتم الاستعانة بوزارة المالية لتمويل صندوق الحماية بالاموال اللازمة ، وتكون الزياده في رواتب المستفيدين بحد أقصي 325 ألف في حين كان رب الأسرة إمرأة ، و 300 ألف اذا كان رب الأسرة رجل وتصرف الزيادة بأثر رجعي في الشهر الخامس ، ويمكنكم التقديم إلكترونياً على استمارة الحماية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق .
الفئات المشمولة براتب الحماية الاجتماعية 2021
ذكرت هدى سجاد رئيس الوزارة أن الفئات المستحقة لصرف راتب الرعاية الإجتماعية في موزانة 2021 ما يلي :
- ذوي الاعاقة .
- العاطلين عن العمل .
- الأرملة .
- المطلقة.
- المهجورة .
- زوجة النزيل .
- زوجة المحكوم.
- العزباء التي يزيد عمرها عن 35 عاما وليس لديها زوج أو ولي أمر مسؤل عنها .
- إذا كان اليتيم أقل من 18 عاما ومازال في الدراسة .
- الشاب المتزوج ولا يزال يدرس بالاعدادية .
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