نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على استمارة الحماية الاجتماعية 2021 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على استمارة الحماية الإجتماعية 2021 ، أعلن الدكتور عادل الركابي أن وزارة الشؤون الإجتماعية العراقية بصدد تفعيل رابط التقديم على استمارة الحماية الإجتماعية 2021 واستكمال الإجراءات اللازمة للتقديم ، ويستطيع المواطنين العراقيين الإستفادة من الدعم المادي المقدم من قبل الوزارة ويشمل العاطلين عن العمل والمعاقيين ومحدودى الدخل ، ولازال البحث مستمرا عن استمارة الرعاية الاجتماعية ويتساءل الكثير عن موعد التقديم الإلكتروني من أجل صرف راتب الحماية ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال أخر التطورات التي توصلت إليها الوزارة العراقية والفئات المستحقة للرعاية الإجتماعية .

رابط التقديم على استمارة الحماية الاجتماعية 2021

واضاف الدكتور عادل الركابي أن الوزارة تعمل على وضع خطة محكمة ودقيقة للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية 2021 ، وأنها انتهت من بعض التحضيرات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية ، وتعمل جاهدة لإنهاء استعدادت البحث الإجتماعي والدعم اللوجستي لعملية الشمول على أن يصرف راتب الحماية الإجتماعية طبقا لموازنة العام الجاري .

ويتم الاستعانة بوزارة المالية لتمويل صندوق الحماية بالاموال اللازمة ، وتكون الزياده في رواتب المستفيدين بحد أقصي 325 ألف في حين كان رب الأسرة إمرأة ، و 300 ألف اذا كان رب الأسرة رجل وتصرف الزيادة بأثر رجعي في الشهر الخامس ، ويمكنكم التقديم إلكترونياً على استمارة الحماية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق .

الفئات المشمولة براتب الحماية الاجتماعية 2021

ذكرت هدى سجاد رئيس الوزارة أن الفئات المستحقة لصرف راتب الرعاية الإجتماعية في موزانة 2021 ما يلي :