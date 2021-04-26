الأوسكار.. نصيب الأسد لنتفليكس و"فيسبوك" تفعلها للمرة الأولى

تمكنت "نتفليكس" من حصد جوائز في سبع فئات بحفل الأوسكار، لتكون بذلك شركة الإنتاج الفني الأكثر فوزا في ذلك الحفل.
ودخلت "نتفليكس" حفل الأوسكار باعتبارها الشركة صاحبة أكبر عدد من الترشيحات، بواقع 35.
وكان فيلم "نتفليكس" الذي يحمل الاسم "مانك"، قد حصل لوحده على 10 ترشيحات، حسبما ذكر موقع "سي نت".
ونال فيلم "مانك" في النهاية على جوائز بفئات الإنتاج والتصوير السينمائي، بينما حصد "ما رينيز بلاك باتم" جائزة الأزياء والمكياج وتصفيف الشعر، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لـ"معلمي الأخطبوط".
وفي فئة الأفلام القصيرة، فاز فيلما "نتفليكس"، "إف أنيثينغ آي لوف يو"، و"اثنان غرباء بعيدين".
ومن منصات البث تحت الطلب الأخرى التي فازت بجوائز الأوسكار أيضا، فيلم "سول" لـ"بيكسار" على "ديزني بلس"، الذي نال جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.
كذلك فاز فيلم "ساوند أوف ميتال" على "أمازون" بجائزتين في مجال الصوت والتحرير.
وحصدت "فيسبوك" أول جائزة أوسكار لها عن فيلم "كوليت"، الذي أنتج بالتعاون مع "أوكلوس" المتخصصة في إنتاج نظارات الواقع الافتراضي، وشركة "إي أي" للألعاب الإلكترونية.
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