طرح عملة ال 200 ريال والعلامات الأمنية الجديدة لعدم تزويرها

فقد تم الإعلان من خلال موقع تويتر أن البنك المركزي السعودي في طريقه لطرح فئة الـ 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على شكل العملة والعلامات الأمنية بالعملة حتى نضمن عدم تزويرها، ومن خلال العلامات الأمنية في فئة الـ200 ريال الجديدة سوف يصعب تزويرها وخاصة لمحترفي ضرب العملات، ومن الجدير بالذكر أن إعلان البنك المركزي السعودي للجمهور الكريم عزمه طرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030″، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله)؛ وذلك استنادًا إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 01/ 07/ 1379هـ.

موعد طرح العملة الجديدة:

ومن الجدير بالذكر أنه تم طرح هذه العملة من خلال البنك المركزي السعودي وبدء تداولها من يوم الأحد الموافق 25 من شهر إبريل الحالي 2021، بالإضافة إلى عدة أوراق نقدية تم تداولها بالفعل حاليًّا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية، وقد صرح مدير إدارة العملة في البنك المركزي السعودي نايف الشرعان، أن فئة الـ200 ريال الجديدة التي تم الكشف عنها اليوم ليست عملة تذكارية بل هي عملة قانونية رسمية من ضمن فئات الإصدار السادس، وتتميز بالعديد من العلامات الأمنية.

تصميم مميز وألوان جذابة:

ونذكر من خلال هذا المقال أن البنك المركزي السعودي قد أكد على أنه تمت طباعة هذه الفئة التي تم الإعلان عنها وفقاً أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، بالإضافة إلى المميزات الشكلية التي تتمثل في تصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة، لافتًا إلى أن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تم اختيارها بوضع تم الاتفاق عليه على أنها تضمّن صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- يرحمه الله- على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية. بينما تضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.

العلامات الأمنية في فئة 200 ريال:

وكشف الشرعان في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن العملة الجديدة تتضمن العديد من العلامات التي يمكن من خلالها التأكد من سلامتها حتى للمكفوفين، وتابع من أهم هذه العلامات التي يصعب تزويرها في هذه العملة ؛ الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد الذي يحمل شعار الدولة وقيمة الفئة، والذي يظهر عند تحريك الورقة وكشفها من خلال اى ضوء ستظهر العلامة المائية ، إضافة إلى الخيط الفضي اللامع الذي يحمل شعار الدولة وقيمة الفئة، لافتًا إلى وجود علامة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر بحيث يتعرفون عليها من خلال اللمس.

العملة الجديدة تخلد ذكرى رؤية 2030:

ونجد أنه نتيجة تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030 أطلق البنك المركزي السعودي مفاجأته حول طرح فئة مئتي ريال من العملة الورقية؛ وهذه الفكرة جاءت بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030″، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، وذلك استنادًا إلى المادة “الرابعة” من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01هـ.