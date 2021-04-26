انتظروا المفاجأة واتساب تعلن لمستخدميها أحلى خبر

فقد أعلنت شركة واتساب عن أخبار سارة ستسعد مستخدميه، تعديل جديد على واتساب لحذف الرسائل بعد 24 ساعة فقط، بعد أن كان الحذف سابقًا يتم بعد أسبوع، وكما أعلنت شركة واتساب وخبراء التقنية عن أن واتساب سيطرح سرعات تشغيل متعددة للرسائل الصوتية، ويقال أن تطبيق المراسلة الفورية واتساب بدأ في تقديم الدعم لسرعات تشغيل مختلفة للرسائل الصوتية لمستخدمي الإصدار التجريبي من Android للتطبيق.

موعد طرح الميزة الجديدة في واتساب :

بعد التحديث الأخير الذي تم الإعلان عنه تنوعت واختلفت الميزات الحديثة، حيث ازدادات عمليات البحث عليها في الآونة الأخيرة من قبل المستخدمين، فقد تم رصد الميزة لأول مرة من خلال خبراء التقنية من بعض المواقع الإلكترونية، علماً بأن تطبيق الواتساب أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتطبيق Facebook، فقد تم طرحه في مارس في الإصدار التجريبي من Android 2.21.60.11 من التطبيق، الآن مع إطلاق (واتساب beta ) لنظام Android 2.21.9.4، أصبحت الميزة متاحة الآن، ويمكن لمستخدمي (اندرويد beta) في واتساب التحقق مما إذا تم تنشيط هذه الميزة لهم أم لا عن طريق تشغيل رسالة صوتية، إذا تم تمكين هذه الميزة لهم، فسيكونون قادرين على رؤية رمز سرعة التشغيل، مع هذه الميزة، إلى جانب القدرة على تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة 1X القياسية، سيتمكن مستخدمو واتساب من تشغيل الملفات الصوتية بسرعة 1.5X أو 2X، الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي اندرويد في واتساب ومع ذلك، من المتوقع أن يتم طرحها للمستخدمين غير التجريبيين قريبًا أيضًا، من المرجح أيضًا أن يحصل مستخدمو iOS على دعم لنفسه قريبًا.

ميزات جديدة على واتساب ستطرح قريبا :

ومن الجدير بالذكر أنه في هذا الشهر الحالي تم الإعلان عن عدة تحديثات لتطبيق الواتساب وفقاً لآخر تطور للتطبيق، فقد أشار خبراء التقنية الحديثة أن التحديث الجديد سوف يدعم قريباً نقل الدردشات إذا قاموا بالتبديل من أيفون إلى أندرويد والعكس.