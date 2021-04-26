وزير خارجية ألمانيا: نتعهد بدعم الهند فى مواجهة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - تعهد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الإثنين، بالدعم الكامل والتضامن مع المصابين بفيروس كورونا فى الهند، وذلك فى ظل تدهور حاد يشهده البلد الآسيوى بسبب الوباء.





وفى تصريحات نقلتها صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، اليوم الإثنين، قال ماس: "داخل الحكومة الألمانية وفى المحادثات مع الشركات، نتخذ حاليًا كافة الإجراءات الممكنة، لنتمكن من تقديم الدعم بأسرع ما يمكن، مثل توفير الأكسجين والأدوية".

وأضاف ماس: "كان من الصواب أن نتحرك بسرعة لوقف دخول الطفرة الجديدة إلى ألمانيا"، مضيفًا أنه من المهم الآن دعم الهند قدر الإمكان، ومشيرًا إلى الدور المحورى للهند فى المكافحة المشتركة ضد فيروس كورونا.

وكانت ألمانيا ودول أخرى فرضوا قيودًا شديدة على القادمين من الهند، بسبب التفشى الواسع لفيروس كورونا فيها. فيما تسجل الهند مستويات قياسية من الإصابات الجديدة بالوباء منذ أيام، كان آخرها تسجيل 300 ألف إصابة، وأكثر من ألفى وفاة يومية، لليوم الرابع تواليًا.