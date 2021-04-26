جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت تقارير إقليمية، قال المتحدث باسم وكالة المخابرات الوطنية، واوان هارى بوروانتو، إن البريجيدير جنرال جوستى بوتو دانى كاريا، تعرض لكمين من متمردين خلال زيارة لمنطقة بيوجا، أمس الأحد، بعد مقتل مدنيين هناك فى الآونة الأخيرة.
وتوجه دانى كاريا إلى بيوجا لتقييم الوضع الأمنى بعد مقتل أربعة مدنيين هناك فى الشهر الجارى، حيث أكد واوان أن اثنين من المعلمين من بين القتلى.
فيما أعلن جيش التحرير الوطنى لبابوا الغربية، الجناح العسكرى للحركة الانفصالية، مسؤوليته عن القتل، قائلاً إن الضحايا كانوا جواسيس للجيش الإندونيسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل رئيس المخابرات بمقاطعة بابوا الإندونيسية على أيدى المتمردين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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