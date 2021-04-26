مقتل رئيس المخابرات بمقاطعة بابوا الإندونيسية على أيدى المتمردين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت تقارير إقليمية، قال المتحدث باسم وكالة المخابرات الوطنية، واوان هارى بوروانتو، إن البريجيدير جنرال جوستى بوتو دانى كاريا، تعرض لكمين من متمردين خلال زيارة لمنطقة بيوجا، أمس الأحد، بعد مقتل مدنيين هناك فى الآونة الأخيرة.

وتوجه دانى كاريا إلى بيوجا لتقييم الوضع الأمنى بعد مقتل أربعة مدنيين هناك فى الشهر الجارى، حيث أكد واوان أن اثنين من المعلمين من بين القتلى.

فيما أعلن جيش التحرير الوطنى لبابوا الغربية، الجناح العسكرى للحركة الانفصالية، مسؤوليته عن القتل، قائلاً إن الضحايا كانوا جواسيس للجيش الإندونيسى.