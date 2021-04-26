مصادر تكشف لماذا تأجل اجتماع الحكومة الليبية في بنغازي؟

كشفت مصادر ليبية أمنية خاصة لموقع "دوت الخليج"، عن أسباب تأجيل اجتماع الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بنغازي.

وأشارت المصادر إلى أن جهات أمنية في بنغازي فوجئت بطائرة مصاحبة لطائرة وفد الحكومة، تضم أفراد أمن وحراسات من مصراتة.

ونوهت المصادر لموقع "دوت الخليج"، إلى أنه لم يتم التنسيق مع الجهات الأمنية في بنغازي في هذا الأمر، مما تسبب في عدم استطاعة الوفد الذي من المفترض أن يشرف على التحضيرات لاستقبال الحكومة، ترتيب مراسم الوصول تمهيدا لعقد الاجتماع.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي الذي كان مقررا اليوم الاثنين، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.

وقال مصدر من داخل ديوان الحكومة الليبية لسكاي نيوز عربية إن هناك اتصالات الآن، على أعلى مستوى، في محاولة لإنهاء المشكلة، على أن يتم تحديد وقت لاحق لاجتماع الحكومة في مدينة بنغازي.

وأشار المصدر إلى أن ما يشار على وجود خلاف بين الحكومة الليبية والقيادة العامة للجيش في بنغازي "عاري تماما عن الصحة"، وأن هناك اتصالات بين الطرفين لبحث سبل تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجيش.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعا إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء العادي اليوم الاثنين، على أن يكون في مدينة بنغازي، حيث تعد الزيارة الأولى للمدينة منذ توليه منصبه.

وفي مارس الماضي، منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الدبيبة، إيذانا ببدء العملية السياسية في البلاد بعد سنوات من الحرب.

ومنذ هذا التاريخ، كثّف دبيبة جولاته المحلية في معظم المدن الليبية، لبحث مشكلاتها والوقوف على أزماتها، التي خلفتها سنوات الحرب والعنف.