وزير الخارجية الإيرانى يصل إلى بغداد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، ذكرت وزارة الخارجية العراقية فى وقت سابق، أن زيارة ظريف تشمل عقد محادثات مع وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، كما ستشمل لقاءات مع الرئيس العراقى برهم صالح.
كما تشمل الزيارة لقاءات مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمى، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسى، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
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