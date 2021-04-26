المجلس العسكرى الحاكم فى تشاد يرفض التفاوض مع المتمردين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم المجلس العسكرى التشادى، عظيم بيرمنداو أجونا: "الوقت ليس مناسبًا للوساطة أو التفاوض مع الخارجين على القانون، فى ظل هذا الوضع الذى يعرض تشاد للخطر".

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