الكرملين: بوتين وبايدن ربما يلتقيان فى يونيو

جدة - نرمين السيد - كشف مستشار السياسة الخارجية فى الكرملين، يورى أوشاكوف، عن لقاء مرتقب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن، خلال شهر يونيو المقبل، وسط تصاعد التوتر بين موسكو ودول الغرب.





وحسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس الأحد، قال أوشاكوف، إنه "لم يُتخذ بعد قرار أكيد بشأن الاجتماع"، ونُقل عن أوشاكوف، الذى كان سفير روسيا لدى الولايات المتحدة بين عامى 1998 و2008، قوله "سنتخذ قرارًا استنادًا إلى عناصر كثيرة".

وبحسب الوكالة، قال وزير الخارجية سيرجى لافروف، إن بلاده استقبلت اقتراح بايدن بشأن القمة بصورة إيجابية، وإنه قيد الدراسة فى الوقت الحالى.

كما نقلت صحيفة كومرسانت الروسية اليومية عن مصادر لم تسمها، إن بايدن عرض على بوتين الاجتماع يومى 15 و16 يونيو المقبل، فى دولة أوروبية، ولم يرد الكرملين حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكان بوتين قد عقد قمة مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى هلسنكى فى يوليو 2018، ودعا بايدن هذا الشهر بوتين إلى خفض التوتر الذى أثارته تعزيزات عسكرية روسية على حدود أوكرانيا، واقترح عقد قمة لمعالجة مجموعة من الخلافات.