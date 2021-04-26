قبل انتخابات الخريف.. المعارضة اليابانية تفوز بـ3 مقاعد برلمانية

جدة - نرمين السيد - فاز المرشحون المدعومون من أحزاب المعارضة فى الانتخابات التكميلية بـ3 مقاعد فى اليابان، أمس الأحد، ما يمثل ضربة قاسية لرئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا قبيل استعداد البلاد لانتخابات عامة بحلول الخريف، حسبما أكد مسؤولون يابانيون، اليوم الإثنين.





وبحسب التقارير اليابانية، فاز مرشح الحزب الدستورى الديمقراطى والنائب السابق كينكو ماتسوكى، بمقعد الدائرة الثانى فى جزيرة هوكايدو شمال اليابان، حيث لم يقدم الحزب الليبرالى الديمقراطى مرشحًا. وهى الانتخابات التى جاءت بعد إجبار تاكامورى يوشيكاوا، الذى شغل منصب وزير الزراعة فى عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبى، على الاستقالة بسبب فضيحة رشوة. كما صعد مرشح آخر عن الحزب الدستورى الديمقراطى، وهو جيرو هاتا، إلى مقعد ناجانو الذى خلا فى أعقاب وفاة شقيقه يويشيرو هاتا بسبب كورونا، فى ديسمبر الماضى. وفي مقاطعة هيروشيما الغربية، فازت هاروكو مياجوتشى، بدعم من الحزب الدستورى الديمقراطى وأحزاب معارضة أخرى، على مرشح الحزب الليبرالى الديمقراطى هيدينورى نيشيتا، بعد استقالة عضو مجلس الشيوخ بالحزب الليبرالى الديمقراطى أنرى كاواى، التى أدينت بشراء الأصوات فى انتخابات 2019.

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