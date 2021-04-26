الادعاء التركي يأمر بالقبض على مئات العسكريين لصلات بفتح الله غولن

قالت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين إن الادعاء التركي أمر بالقبض على 532 شخصا من بينهم 459 من أفراد القوات المسلحة، في عملية تستهدف من لهم صلات برجل دين تتهمه أنقره بأنه يقف وراء محاولة انقلاب وقعت عام 2016.

وتشمل التحقيقات 62 محافظة في إطار حملة أمنية متواصلة على شبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وكان أكثر من 250 شخصا سقطوا قتلى في يوليو تموز 2016 في الانقلاب الفاشل الذي ينفي غولن تورطه فيه.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب احتجزت السلطات حوالي 80 ألف شخص لحين محاكمتهم وعزلت حوالي 150 ألفا من الموظفين العموميين ورجال القوات المسلحة من أعمالهم أو أوقفتهم عن العمل. وتجاوز عدد المعزولين من أفراد الجيش التركي 20 ألفا.