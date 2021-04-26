“القوات البحرية الملكية السعودية” بوابة التجنيد الموحد Tajnid وظائف جديدة وسلم الرواتب

“القوات البحرية الملكية السعودية” بوابة التجنيد الموحد Tajnid تقبل الرجال والنساء بوظائف جديدة، اليوم تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم للقوات البحرية 1442 على عدد من الرتب المختلفة للمؤهلات التعليمية المتنوعة للمواطنين والمواطنات من أبناء المملكة العربية السعودية والراغبين في الالتحاق بركاب العاملين لحماية الوطن وصونه من أعدائه الذين يريدون النيل منه، وذلك تم بدء تلقي طلبات الراغبين والراغبات في الالتحاق بفروع الجيش العربي السعودي المختلفة في كافة مناطق المملكة طبقًا للاحتياجات التي يتطلّبها كل فرع من الفروع علي حدة.

شروط التقديم في البحرية الملكية السعودية بوابة التجنيد الموحد

كما ويستطيع الرجال والنساء الحاصلين علي المؤهلات العليا والفوق متوسطة من التقدم للوظائف المعلن عنها من وزارة الدفاع السعودية المتمثلة في قيادة البحرية الملكية السعودية شريطة أن يكون متوفر فيه الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم للتجنيد من أصل سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم قد نشأ في المملكة العربية السعودية ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده في الخارج خلال خدمته للدولة.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا وقت فتح باب التقديم.

يجب ألا يكون المتقدم قد زاد عمره عن 40 عامًا وقت فتح باب التقديم.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة.

يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بالإدانة في أحد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.

يشترط ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بأي حد من الحدود الشرعية.

يجب ألا يكون المتقدم للتجنيد بالقوات المسلحة موظفًا بأي جهة حكومية في المملكة.

المتقدمون للوظائف الفنية يجب أن يكونوا حاصلين على المؤهلات العلمية المناسبة للوظيفة المطلوبة والتي تتحدد بناء على اللائحة.

يشترط أن يحصل المتقدم على المؤهل المطلوب لكل رتبة من الرتب.

يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

ينبغي ألا يكون المتقدم للتجنيد قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة.

يشترط أن تكون المرأة المتقدمة للتجنيد بالجيش السعودي سعودية الجنسية بحسب الأصل.

يجب أن تكون المرأة قد نشأت في داخل المملكة العربية السعودية، ويستثنى من هذا الشرط من نشأت مع والدها بالخارج خلال مدة خدمته للدولة.

يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السير والملوك.

يجب ألا يكون قد تم الحكم على المتقدمة في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.

يشترط ألا تكون المتقدمة محكوم عليها في أحد الحدود الشرعية.

ينبغي أن تكون المتقدمة لائقة طبيًا للانضمام للقوات المسلحة السعودية.

يجب ألا تكون المتقدمة عاملة بأحد الجهات الحكومية في المملكة.

يشترط ألا يقل سن المتقدمة عن إحدى وعشرين عامًا وقت التقديم.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمة عن أربعين عامًا وقت التقديم.

يشترط ألا يقل طول المتقدمة عن 155 سنتيمتر.

يجب أن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها بحسب اللائحة الطبية.

يشترط أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية مستقلة.

شروط التقديم للرجال:شروط التقديم للنساء:مواعيد وزارة الدفاع للتقديم بالجيش السعودي

وقد أعلنت اليوم 26 من أبريل 2021 وزارة الدفاع السعودية استعدادها في استقبال الطلبات الخاصة بالخريجين الراغبين في الالتحاق بالجيش السعودي من المواطنين والمواطنات السعوديين والسعوديات المستوفين للشروط العامة المطلوبة للالتحاق بأفرع الجيش المختلفة:

القوات البحرية.

القوات الجوية.

القوات البرية.

قوة الصواريخ الاستراتيجية.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

إدارة الشؤون الدينية.

الدفاع الجوي الملكي السعودي.

الخطوات المطلوب إتباعها للتقديم

يجب إتباع الخطوات التالية للتقديم بوظائف وزارة الدفاع السعودية:

الدخول إلى الموقع الرسمي بوابة التجنيد الموحد.

الضغط على خيار تسجيل جديد من بين الخيارات المتاحة في الصفحة الرئيسية.

تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم وهي: الاسم الأول. اسم الأب. اسم الجد. رقم الهوية. رقم الجوال. البريد الإلكتروني.

تعيين كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق المرئي.

النقر على أيقونة تسجيل.

الدخول إلى الحساب الخاص بالمستخدم عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار القطاع والوظيفة المراد الالتحاق بها.

تعبئة نموذج التسجيل في الوظيفة من بين الوظائف المعلن عنها.

تقديم الطلب من أجل دراسته.

وبعد ذلك عليك الانتظار لتلقي الرسالة النصية علي هاتفك الجوال والتي يكون مفادها أن تم القبول بالوظائف المتقدم لها.

سلم رواتب المجندين الجدد بوزارة الدفاع

وقسمت وزارة الدفاع السعودية سلم الرواتب حسب التدرج الوظيفي داخل المؤسسة العسكرية كما يلي:

بأن يحصل (رتبة جندي) على 2800 ريال سعودي كراتب أساسي، وتبلغ الزيادة حوالي 110 ريال سعودي.

وأيضاً يحصل (رتبة جندي أول) على 2950 ريال سعودي كراتب أساسي، وتبلغ الزيادة حوالي 125 ريال سعودي.

وكذلك يحصل (رتبة عريف) على 3270 ريال سعودي كراتب أساسي، وتبلغ الزيادة حوالي 150 ريال سعودي.

ويحصل (رتبة وكيل رقيب) على 3870 ريال سعودي كراتب أساسي، وتبلغ الزيادة حوالي 180 ريال سعودي.

وكذلك يحصل (رتبة رقيب) على 3870 ريال سعودي كراتب أساسي، وتبلغ الزيادة حوالي 215 ريال سعودي.

ويحصل (رتبة رقيب أول) على 5370 ريال سعودي كراتب أساسي، وتبلغ الزيادة حوالي 260 ريال سعودي.

وبالنهاية يحصل (رتبة رئيس رقباء) على 6250 ريال سعودي كراتب أساسي، وتبلغ الزيادة حوالي 310 ريال سعودي.

وبذلك تكون الوزارة قد ضمنت بعض الشئ من الأمن الاجتماعي للضباط الخاضعين تحت التجنيد من العوز أو الفقر الاجتماعي حت يكون الانتماء لديهم للدولة فقط دون أي انتماءات خارجية.