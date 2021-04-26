منصة GSA live الناقلة لجميع مباريات دوري أبطال آسيا مجانا بدون اشتراك

منصة GSA live لمشاهدة جميع مباريات دوري أبطال آسيا مجانا بدون اشتراك، كما يمكن للمتابعين مشاهدة مباريات الدوري السعودي أيضاً على هذه المنصة التي امتلكت حقوق بث العديد من المسابقات الرياضية المحلية والعالمية، حيث حظيت المنصة من امتلاك حقوق البث المباشر لجميع المباريات في دوري أبطال آسيا بدون توقف لمدة 4 أعوام متتالية وحتي حتي نهاية حاجة عام 2024م.

تتيح منصة GSA live خدمات متقدمة لكافة الأشخاص الراغبين في متابعة ومشاهدة الأحداث الرياضية من أبرز هذه الخدمات هي النقل الحصري بطولة دوري أبطال آسيا للأندية أبطال الدوري علي المنصة وكذلك نقل بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الجاري 2021، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2021، ومباريات منتخبات الشباب السعودية ومباريات المتخب الأول بالإضافة إلي التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم الذي يتم تنظيمه في دولة قطر 2022 والعديد من البطولات الآسيوية والعالمية.

تتمكن عزيزي القارئ مشاهدة جميع مباريات دوري أبطال آسيا للأندية أبطال الدوري من خلال الدخول علي رابط منصة نقل المباريات من علي جهازك، كما يمكنكم أيضاً متابعة المباريات من خلال الدخول علي التطبيق الذي يمكنك تنزيله من المتجر على حسب نوع هاتفك سواء اندرويد أو آيفون، كما يوفر عليك هذا التطبيق الكثير من الجهد في البحث في التطبيقات الأخري التي نقل المباريات، ومن أهم مزايا تطبيق أو المنصة أنها تنقل المباريات بطريقة شرعية بالإضافة إلي أنها مجانية أيضاً، فقط لا يتطلب منك الأمر سوي ان يكون جهازك يحتوي على مواصفات بسيطة تمكنك من تحميل تطبيق منصة GSA live من أهمها نظام تشغيل الاندرويد والايفون.



فوز الوحدة الإماراتي علي الريان القطري 3/2.

تعادل القوة الجوية العراقي مع تراكتور الإيراني.

فوز السد القطري على الوحدات الاردني 3/1.

فوز الشارقة الإماراتي على باختاكور الأوزبكي 4/1.

تعادل الأهلي السعودي مع الدحيل القطري 1/1.

كان من المنتظر أن تنقل قنوات bein sports هذه البطولة ولكن لم تتمكن من ذلك كما لم تتمكن قنوات السعودية الرياضية من الحصول علي حقوق البث، ولم تنقل هذه البطولة سوي على منصة GSA live لمشاهدة جميع مباريات دوري أبطال آسيا مجانا بدون اشتراك.