حادث أعقبته نيران مشتعلة.. حارس مرمى الرجاء ينجو بمعجزة

نجا حارس مرمى نادي الرجاء البيضاوي المغربي، محمد بوعميرة، من حادث سير خطير، أسفر عن احتراق سيارته.

ووقع الحادث الذي تعرض له محمد بوعميرة، بعدما اصطدمت سيارته بشجرة على جانب الطريق، الأمر الذي تسبب باندلاع حريق في مركبته.

وحسبما ذكرت صحيفة "آس"، فقد غادر حارس مرمى الرجاء البيضاوي السيارة المشتعلة، دون أن يتعرض لأي إصابة.

وطمأن اللاعب جمهوره عبر فيديو عن وضعه الصحي، ووجه الشكر لكل من دعمه وسانده في هذه المحنة.