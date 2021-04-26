الخارجية الإيرانية تعترف بصحة تسريبات ظريف عن قاسم سليمانى

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية نشرت تقريرًا بشأن التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، والتى كان ينتقد فيها تدخل قائد الحرس الثورى السابق قاسم سليمانى، فى العمل الدبلوماسى، وذلك قبيل مقتل سليمانى فى غارة أمريكية بالعراق.
وبحسب الجارديان"، اعترف ظريف فى هذه التسريبات بأن سليمانى كان يسيطر على الدبلوماسية بشكل كبير، لدرجة أن تأثيره هو فى قيادة دبلوماسية بلاده يكاد يكون منعدما.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن التصريحات التى وردت فى حوار أجراه ظريف مع موقع إيران إنترناشونال "مجتزأة"، وجرى التلاعب فيها من خلال اختيار أجزاء محددة منها، إلا أن متحدث الخارجية أقر، اليوم الإثنين، بصحة هذه التسريبات.
وتأتى تسريبات ظريف وسط احتدام المعركة فى إيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووى الذى أبرمته إيران مع الدول العظمى فى 2015.
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