بضمانة روسية.. إعلان هدنة دائمة فى القامشلى السورية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، طلبت قوات الأسايش فى بيان من أهالى "حى طى" الراغبين فى العودة والذين خرجوا من منازلهم، أن يراجعوا نقاطها الأمنية "لتأمين دخولهم والتأكد من سلامة ممتلكاتهم" وذلك بدءًا من اليوم الإثنين.

وفى بيانها، قالت الأسايش، إن حماية الأهالى "من واجباتنا وأولوياتنا"، مؤكدة على أن أهالى "حى طى" جزء أساسى من مدينة القامشلى، متعهدة "ببذل الغالى والنفيس فى الحفاظ على حياتهم آمنة كريمة".

وكانت مدينة القامشلى شهدت هدنة استمرت منذ السابعة من مساء الجمعة وحتى العاشرة صباح السبت، بعد أيام من المواجهات العنيفة وتبادل اتهامات بالتصعيد بين قوات "الأسايش" وقوات الدفاع الوطنى، المدعومة من دمشق.

فيما تمكنت القوات الكردية من دخول حى طى والسيطرة عليه بعد مغادرة قوات الدفاع الوطنى السورية، وذلك بعد اشتباكات بدأت بمقتل أحد أفراد الأسايش واستمرت منذ 20 أبريل الجارى.